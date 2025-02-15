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Легенда 1960-х: умерла французская актриса Женевьев Паж

Актриса Женевьев Паж умерла в возрасте 97 лет в Париже

Женевьев Паж (настоящая фамилия — Бронже) родилась в 1927 году в семье парижского коллекционера. Ее крестным отцом был Кристиан Диор — в то время, впрочем, еще не ставший легендарным дизайнером. Окончила Высшую национальную консерваторию драматического искусства, с 16 лет играла в театре. В 24 года дебютировала в кинематографе.

Первый фильм под названием «Никакой жалости к женщинам» не снискал большой славы, зато второй сразу стал популярен во всем мире: это был «Фанфан-Тюльпан» режиссера Кристиана Жака с Жераром Филипом и Джиной Лоллобриджидой в главных ролях. На их фоне Женевьев Паж не потерялась, она сыграла в картине роль маркизы де Помпадур. В СССР фильм с большим успехом шел в прокате.

За свою карьеру Женевьев Паж сыграла более чем в полусотне итальянских, французских, британских и американских фильмов, включая «Три комнаты на Манхеттене» с Анни Жирардо, «Нежный проходимец» с Жаном-Полем Бельмондо, «Дневная красавица» с Катрин Денев, «Неизвестный в доме» (снова с Бельмондо) и другие.

Пик карьеры пришелся на 1960-е, снималась она до конца 1990-х. Много играла в театре и снималась в телепроектах. За заслуги удостоена ордена Почетного легиона.

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