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Ушла легенда: Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной

Ирина Винер ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Главный тренер российской сборной по художественной гимнастике Ирина Винер 12 февраля заявила, что покидает должность, и теперь перед ней стоит другая задача — «передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд». Винер поблагодарила спортсменов, коллег и болельщиков. Ее заявление удовлетворили в Центре спортивной подготовки сборных команд России, заявил министр спорта Михаил Дегтярев.

Ирина Винер — доктор педагогических наук, профессор, советский и российский тренер по художественной гимнастике, сборную России возглавляла с 2001 года. Была президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики в 2008-2024 годах, работала вице-президентом технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG).

В качестве тренера подготовила много известных гимнасток, среди которых победители и призеры Олимпийский игр, чемпионатов мира и Европы Алина Кабаева, Маргарита Мамун, Яна Батыршина, Ирина Чащина, Яна Кудрявцева, Арина и Дина Аверины, Юлия Барсукова и другие.

Ирина Винер родилась 30 июля 1948 года в Самарканде. В 1997 году ее удостоили звания «Заслуженный работник физической культуры РФ», в 2015-м присвоили звание Героя Труда Российской Федерации. Тридцать лет состояла в браке с бизнесменом Алишером Усмановым. У Ирины Винер есть сын Антон и четверо внуков.

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