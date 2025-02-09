Забивал «Реалу» и «Барсе»: Федору Смолову – 35

Нападающему «Краснодара» Федору Смолову исполняется 35 лет. Это уже второе его пришествие в кубанскую команду, которая в настоящее время лидирует в РПЛ и всерьез рассчитывает побороться за чемпионский титул.

Смолов – воспитанник московского «Динамо», где и началась его профессиональная карьера. Также он выступал за «Анжи», «Урал» и «Локомотив». Кроме того, за его плечами опыт игры в Европе: Федор успел поиграть за «Фейеноорд» и испанскую «Сельту». За команду из Виго, в составе которой когда-то блистали Валерий Карпин и Александр Мостовой, Смолов забил лишь два мяча, но оба – мировым грандам: он отличился в матчах против «Реала» и «Барселоны».

За сборную России форвард провел 45 матчей, в которых забил 16 мячей. Однако болельщики запомнят его промах в решающий момент, когда национальная команда боролась за выход в полуфинал домашнего чемпионата мира – 2018. В серии пенальти против будущих финалистов хорватов Федор неудачно пробил по центру, и вратарь отразил мяч. Этот промах стоил россиянам продолжения борьбы на турнире.

Федор Смолов на протяжении карьеры имел несколько известных романтических отношений. Одной из самых заметных была связь с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой. В 2020 году ряд СМИ сообщили, что футболист встречается с внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина 17-летней Марией Юмашевой. В июне 2023 года футболист расписался с блогером и диджеем Кариной Истоминой. В ноябре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Лорой.