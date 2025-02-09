Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Забивал «Реалу» и «Барсе»: Федору Смолову – 35

Форвард «Краснодара» Смолов отмечает 35-летний юбилей

Нападающему «Краснодара» Федору Смолову исполняется 35 лет. Это уже второе его пришествие в кубанскую команду, которая в настоящее время лидирует в РПЛ и всерьез рассчитывает побороться за чемпионский титул.

Смолов – воспитанник московского «Динамо», где и началась его профессиональная карьера. Также он выступал за «Анжи», «Урал» и «Локомотив». Кроме того, за его плечами опыт игры в Европе: Федор успел поиграть за «Фейеноорд» и испанскую «Сельту». За команду из Виго, в составе которой когда-то блистали Валерий Карпин и Александр Мостовой, Смолов забил лишь два мяча, но оба – мировым грандам: он отличился в матчах против «Реала» и «Барселоны».

За сборную России форвард провел 45 матчей, в которых забил 16 мячей. Однако болельщики запомнят его промах в решающий момент, когда национальная команда боролась за выход в полуфинал домашнего чемпионата мира – 2018. В серии пенальти против будущих финалистов хорватов Федор неудачно пробил по центру, и вратарь отразил мяч. Этот промах стоил россиянам продолжения борьбы на турнире.

Федор Смолов на протяжении карьеры имел несколько известных романтических отношений. Одной из самых заметных была связь с моделью и телеведущей Викторией Лопыревой. В 2020 году ряд СМИ сообщили, что футболист встречается с внучкой первого президента РФ Бориса Ельцина 17-летней Марией Юмашевой. В июне 2023 года футболист расписался с блогером и диджеем Кариной Истоминой. В ноябре того же года у пары родилась дочь, которую назвали Лорой.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Сильный шторм и пробоина на борту. Режим ЧС ввели на Сахалине из-за севшего на мель сухогруза
Глава Сахалина Лимаренко: владельцы севшего на мель судна могут его бросить
ВС РФ взяли под контроль Орехово-Василевку в ДНР. Военная операция, день 1082-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1082-й день
Кулеба назвал последствия создания Украиной ядерного оружия
Росморречфлот оценил возможность затопления танкера в Ленинградской области
«Боже упаси! Какой Лотерей?»: Евгений Кулик раскрыл имя сына
Под Киевом нашли преподавателя с переломом черепа, ранее задержанного военкомами
В Росморречфлоте сообщили о расследовании инцидента на танкере «Коала»
Новости и материалы
Кулеба обеспокоился «территориальным вопросом» на переговорах с Россией
«Нарочно не придумаешь»: экс-игрок «Динамо» об автоголе в матче со «Спартаком»
В РПЦ заявили, что «‎иконы» с главами ПЦУ и ГУР — это «политический маркетинг»
Американский журналист назвал единственный способ закончить конфликт на Украине
Newsweek рассказал, как Трамп сыграл на руку Путину
Постпред России в Женеве рассказал о последствиях выхода США из ВОЗ
«Наверное, надо отдать»: Губерниев о медалях Валиевой
Раскрыт механизм развития диабета при избыточном весе
В ООН назвали идею Трампа о переселении палестинцев международным преступлением
В Госдуме вступились за охранника, осужденного за убийство громившего детский лагерь мужчины
В Екатеринбурге отец школьника напал на двух его одноклассников
В результате взрыва на танкере с мазутом в Ленинградской области никто не пострадал
В России резко подорожал фастфуд
Паршута об ограблении квартиры: «Стараюсь относиться философски»
Онлайн-кинотеатр Amazon подвергся запрету в Германии за нарушение патента
В минфине Турции прокомментировали экономическую ситуацию в стране
Устранена авария на Большом Ставропольском канале
Украинский военнопленный рассказал, как обучали бойцов ВСУ в Германии
Все новости
Напавший на полицейского в Дербенте был судим за теракт
На работу в Россию отправились тысячи северокорейцев
Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию
Группа «Бумбокс» отказалась от песен на русском языке
Первый подводный бой: как субмарина потопила U-864 с секретным подарком от Гитлера
Британская подлодка Venturer впервые потопила другую погруженную подлодку 80 лет назад
Россия работает над возвращением брошенной в Анталье новорожденной девочки. Что об этом известно?
Генконсул Ветрик сообщил о работе над возвращением оставленной в Анталье девочки
День сурка и Бьянка Цензори на «Грэмми»: 14 главных фото недели
«Я хочу покончить с этой чертовщиной». Трамп обсудил с Путиным Украину
NYP: Трамп заявил, что обсудил с Путиным урегулирование на Украине
9 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 9 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Выкинули, как котенка»: лишившийся части черепа боец СВО пожаловался на выписку из госпиталя
НИИ скорой помощи: боец СВО Мецлер получил помощь в полном объеме
Телефонным мошенникам объявили войну. Путин поручил блокировать звонки с Украины
Путин поручил бороться со звонками мошенников из недружественных стран
Рост цен и подрыв экономики: чем грозит странам Балтии выход из единой с РФ энергосистемы
Постпредство РФ при ЕС назвало политическим шагом выход стран Балтии из БРЭЛЛ
«Страшный грохот и вибрация»: дроны ВСУ атаковали жилые дома в Ростове-на-Дону
Режим ЧС ввели в Первомайском районе Ростова-на-Дону после атаки дронов ВСУ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами