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Чемпионы СССР и ученица Тарасовой: в авиакатастрофе в США погибли знаменитые российские фигуристы

В США подтвердили гибель фигуристов Шишковой, Наумова и Волянской в авиакатастрофе
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В США подтвердили, что при столкновении пассажирского самолета с вертолетом в Вашингтоне погибли находившиеся на борту воздушного судна фигуристы. Среди них были известные в прошлом советские и российские чемпионы Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также Инна Волянская.

Шишкова и Наумов – знаменитая пара, которая тренировалась у Людмилы Великовой. В 1994 году дуэт выиграл золото чемпионата мира. Также за карьеру они стали серебряными и бронзовыми призерами мировых первенств. Кроме того, Шишкова и Наумов — серебряные и четырехкратные призеры чемпионатов Европы.

На Олимпийских играх 1992 и 1994 годов их тандем не добрался до медалей, заняв пятое и четвертое места соответственно. В 1998 году Шишкову и Наумова не включили в олимпийскую сборную России, и они завершили профессиональную карьеру. После они переехали в США, где занимались тренерской деятельностью.

Инна Волянская в паре с Валерием Спиридоновым уже в возрасте 15 лет стала бронзовым призером чемпионата СССР. Успех на национальном уровне пара развила и на международной арене. В 1980 году они стали серебряными призерами международного турнира в Сент-Ивеле. А в сезоне-1982/83 спортсмены выиграли золото Nebelhorn Trophy, золото St. Gervais International и золото зимней Спартакиады народов СССР. В общей сложности Волянская и Спиридонов стали победителями шести международных турниров.

После самого успешного в карьере сезона Волянская приняла решение покинуть профессиональный спорт и стала актрисой. В частности, снялась в фильмах-спектаклях «Все звезды» и «Танго-танго…». Кроме того, спортсменка принимала участие в ледовых шоу: в течение трех лет выступала в «Театре на льду» у Татьяны Тарасовой. В последние годы она также тренировала в США.

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