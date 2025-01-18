Танцующий с волками. Кевину Костнеру — 70

Американский актер, режиссер и продюсер Кевин Костнер родился 18 января 1955 года на окраине Лос-Анджелеса. В детстве он играл в Малой баскетбольной лиге, а после школы родители отправили его учиться на факультет маркетинга и финансов. Уже на первом курсе Костнер заинтересовался актерским мастерством и пошел в университетскую театральную студию.

В 23 года он женился и начал подрабатывать водителем грузовика, туристическим гидом и помощником на рыболовецком судне. При этом Костнер не оставлял мечту о кино и учился актерскому мастерству по вечерам. В 1981 году он получил свою первую роль в фильме «Дикий пляж». А известность к нему пришла в конце 1980-х, когда вышли картины «Неприкасаемые», «Нет выхода», «Дархэмский бык» и «Поле его мечты».

Накопив достаточную сумму для создания собственного фильма, в 1990 году Костнер снял картину «Танцующий с волками», в которой сыграл главную роль. Драма принесла режиссеру и актеру оглушительный успех и победу в двух номинациях премии «Оскар» — «Лучший фильм года» и «Лучший режиссер». Также эта лента завоевала три награды «Премии Гильдии продюсеров США», Золотого и Серебряного медведей на Берлинском кинофестивале и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль.

В качестве актера Костнер снялся в 61 фильме, включая «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе», «Совершенный мир», «Спасатель» и «Телохранитель». Как режиссер он также снял картины «Открытый простор» и «Почтальон». Кроме того, он стал продюсером 18 фильмов.

Помимо «Оскара» артист является обладателем «Эмми» и «Премии Гильдии киноактеров» за лучшую мужскую роль в мини-сериале «Хэтфилды и Маккои».

К 70-летию Кевина Костнера «Газета.Ru» рассказывает о его лучших фильмах и личной жизни.