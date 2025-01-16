Молитвы, слезы и песни: как жители Израиля и Газы реагируют на перемирие

После 15 месяцев военного противостояния Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня и освобождении заложников и заключенных. Факт перемирия подтвердили официальные лица Израиля, ХАМАС, США, Египта и Катара. Соглашение должно вступить в силу 19 января, в этот же день освободят первых заложников.

Жители и Израиля, и Газы массово вышли на улицы, приветствуя подписание соглашения и радуясь скорому возвращению своих родных домой.

В Тель-Авиве собравшиеся прочли еврейскую молитву «Шма Исраэль», выражая надежду на успешное завершение переговоров и возвращение всех израильтян, находящихся в плену. Соул-певец Эвьятар Банай исполнил свою песню 1997 года «У меня есть шанс спастись». Соул-певец Эвьятар Банай спел свою песню 1997 года «У меня есть шанс спастись».

В Газе тысячи людей поздравляют друг друга, танцуют, поют песни и поднимают вверх флаги Палестины. На глазах у многих слезы.

Одновременно в Израиле прошел митинг тех, кто разочарован подписанием соглашения, полагая, что оно создаст серьезную опасность в будущем. В нем приняли участие сотни человек.

Как жители Израиля и Газы реагируют на перемирие — в галерее «Газеты.Ru».