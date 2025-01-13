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«Польская Марлен Дитрих». Умерла Барбара Рыльска

Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет

Польская актриса театра и кино Барбара Рыльска скончалась в возрасте 88 лет, сообщил Союз актеров польских сцен. Рыльска родилась в Варшаве 20 января 1936 года, через неделю ей могло бы исполниться 89 лет.

Артистка окончила Варшавскую Академию драматического искусства и начала карьеру в Варшавском театре комедии, затем служила в Варшавском театре Людовы, а после — в театре «Квадрат».

Рыльска получила известность в кино благодаря таким картинам, как «Квартиранты», «Особняк на Зеленой», «Адам и Ева», «Беспокойная племянница», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Юлия, Анна, Геновефа». Она также выступала как певица. Рыльску прозвали «польской Марлен Дитрих» за популярность в 60-х.

Некоторые СМИ и паблики ошибочно написали о смерти звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Барбары Брыльской. Однако в действительности 83-летняя актриса жива.

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