Голодный, отважный и романтичный. Лучшие роли Лиама Хемсворта

Актер Лиам Хемсворт отмечает 35-летие. Он родился 13 января 1990 года в Мельбурне, в Австралии, в семье учительницы английского языка и консультанта службы социальной поддержки. Актерскую карьеру он выбрал по примеру старших братьев Люка и Криса — еще в старшей школе Хемсворт начал играть в школьных спектаклях. Правда, его первой работой была укладка полов — но уже в 16 лет он обзавелся своим агентом, начал ходить на пробы и в 2007-м стал появляться в австралийских телесериалах. В 2009 году он переехал в США, чтобы начать карьеру в Голливуде.

Выросший в семье, где родители профессионально занимались работой с детьми, Хемсворт стал амбассадором Австралийского фонда защиты детей. Своих у него, правда, пока нет, а вот личная жизнь есть — после многолетних отношений с Майли Сайрус сегодня он встречается с австралийской моделью Габриэллой Брукс.

Зритель любит Хемсворта за роль в «Голодных играх». «Газета.Ru» — о них и о других проектах, которые пока что можно назвать лучшими в карьере молодого актера.