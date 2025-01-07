Не только Мистер Бин. Лучшие роли Роуэна Аткинсона

Британский актер Роуэн Себастьян Аткинсон родился 6 января 1955 года в городе Консетт в семье фермера и домохозяйки. В 1975 году он окончил электротехнический факультет Ньюкаслского университета, после чего поступил в Оксфорд, где получил степень магистра. В то время Аткинсон познакомился со сценаристом Ричардом Кертисом — вместе они писали и ставили комедийные сценки.

Актер с детства страдал заиканием и смог представить этот дефект как свою изюминку. Кроме того, по словам Аткинсона, во время отыгрывания ролей он заикается намного меньше.

Найденный им образ чудаковатого мужчины стал пользоваться большой популярностью — актер выиграл несколько комедийных фестивалей, отправился в турне по Англии, а в 1979 году запустил серию комедийных шоу The Atkinson People на радиостанции BBC Radio 3. В 1983 году в эфир вышел его исторический комедийный сериал «Черная гадюка», а известный всему миру «Мистер Бин» впервые появился на экранах в 1990 году.

В 2012 году Аткинсон в образе Мистера Бина принял участие в открытии Олимпийских игр в Лондоне, а в 2013-м королева Елизавета II произвела его в кавалеры Ордена Британской империи.

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