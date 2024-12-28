Звезде поттерианы Мэгги Смит могло бы исполниться 90 лет

Будущая кино- и театральная актриса Маргарет Натали Смит родилась в 1934 году в графстве Эссекс (Великобритания). Ее отец был профессором Оксфордского университета. В семье было еще двое сыновей.

Девушка впервые вышла на сцену в театральной школе, а уже в 1953 году начала работать в лондонском театре «Олд Вик». Позже ее пригласили в Королевский национальный театр, где она играла в постановках «Школа злословия», «Золушка», «Мэри, Мэри» и многих других.

Смит дебютировала в кино в 1958 году: актриса исполнила роль Бриджит Говард в детективной драме «Некуда идти», за что тут же была номинирована на премию BAFTA. В дальнейшем ее шесть раз номинировали на «Оскар», в ее копилке две статуэтки – за главную роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди» и за роль второго плана в ленте «Калифорнийский отель».

Мировая известность пришла к Смит после роли профессора Минервы Макгонагалл в саге о Гарри Поттере. Также широкому зрителю она запомнилась ролью аристократки леди Вайолет Кроули в телесериале «Аббатство Даунтон».

Снимаясь в последней части «поттерианы», актриса параллельно проходила химиотерапию по поводу рака груди. 27 сентября 2024 года она умерла в больнице в окружении семьи.

Смит дважды была замужем. Первым мужем стал актер Национального театра Роберт Стивенс, от которого звезда родила двоих сыновей. А вторым – первый возлюбленный, драматург Беверли Кросс, который в юности разглядел в ней актерский дар и помог начать карьеру.