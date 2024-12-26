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Волны высотой с дом: 20 лет со дня цунами в Индийском океане

20 лет назад на Юго-Восточную Азию обрушилось разрушительное цунами

Утром 26 декабря 2004 года в Индийском океане у берегов индонезийского острова Суматра произошло землетрясение магнитудой от 9,1 до 9,3, которое повлекло за собой цунами. В эпицентре волны были небольшие, однако у берегов их высота доходила до 15-30 метров, а скорость в открытом океане составляла до 720 км/ч. В зоне бедствия оказались самые популярные курорты: Мальдивы, Сейшелы, Шри-Ланка и Таиланд.

Первый удар пришелся на Суматру. Затем волны пошли на Яву, после — обрушились на Андаманские и Никобарские острова, затем на побережье Таиланда. Через два часа цунами пришло на Шри-Ланку, Бангладеш и Мальдивы, а через шесть часов – в Африку.

Сильнее всего пострадала Индонезия: цунами разрушило 60% города Банда-Ачех на Суматре, сам остров сдвинулся на 36 метров, вода проникла вглубь суши на десятки километров. В Таиланде остров Пхипхи временно полностью скрылся под водой, а на район Кхао Лак, где располагались отели премиум-класса, обрушилась волна высотой с трехэтажный дом, заблокировав нижние этажи гостиниц и жилых домов. На Шри-Ланке в океан смыло два вагона пассажирского поезда: из двух тысяч пассажиров выжили лишь 150.

Точное число жертв по сей день неизвестно, их количество может составлять около 230 тыс. человек. Еще более разрушительными оказались последствия цунами: вода принесла за собой холеру, тиф и дизентерию. Люди, пережившие стихийное бедствие, умирали от болезней, 1,6 млн человек были вынуждены переехать. Всего пострадали около 5 млн человек.

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