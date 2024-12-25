От США до Китая: как христиане празднуют Рождество

Рождество Христово отмечается в память о библейском событии рождения Иисуса в Вифлееме. Праздничные мероприятия проходят на Ближнем Востоке, в Европе, Азии и по всему миру, продолжаясь до 1 января. В городах устраивают ярмарки, спектакли и благотворительные акции. На улицах появляются рождественские вертепы с яслями, Богоматерью и младенцем, а в домах готовят традиционный ужин с запеченной индейкой как главным блюдом.

Вифлеем, считающийся местом рождения Иисуса Христа, второй год подряд сократил праздничные мероприятия в знак солидарности с жертвами конфликта в секторе Газа.

В недавно отреставрированном соборе Нотр-Дам прошла первая после пожара 2019 года ночная месса.

Папа римский Франциск во время рождественского богослужения в базилике Святого Петра торжественно открыл Святые врата, дав начало Юбилейному святому году, посвященному надежде.

«Братья и сестры, в день Рождества Господнего, света неугасимой надежды, с верой мы вступаем в Святые врата. Пусть шаги нашей Церкви на земле свидетельствуют о мире», — заявил понтифик.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Франциск провел церемонию в кресле-коляске. В среду он выступит с традиционным обращением «К городу и к миру» (Urbi et Orbi) с балкона базилики Святого Петра. Речь начнется в 12:00 по местному времени (14:00 мск).

Рождество 25 декабря празднуют католики и представители других христианских конфессий, включая часть православных. Исключением остаются Русская, Сербская, Иерусалимская и Грузинская православные церкви, которые отмечают праздник 7 января из-за различий в календарях, используемых католической и православной традициями.