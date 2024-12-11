«Я очень люблю свою работу»: лучшие роли Бориса Щербакова

Советский и российский актер Борис Щербаков родился 11 декабря 1949 года в Ленинграде в семье дальнобойщика и работницы завода. В детстве мальчик мечтал стать капитаном дальнего плавания, но судьба распорядилась иначе: в 12 лет он прошел кинопробы и получил главную роль в приключенческо-историческом фильме «Мандат». После успешного дебюта Щербаков оставил мысли о мореходке и твердо решил стать актером. В 1967 году он поступил на режиссерский факультет Ленинградского института культуры имени Крупской, откуда спустя год перевелся в Москву, в Школу-студию МХАТ на курс своего кумира — народного артиста СССР Павла Массальского. В 1972 году Щербаков окончил ВУЗ и присоединился к труппе МХАТа, в котором прослужил до 2003 года. Работу в театре актер совмещал со съемками в кино: в 70-х он снялся в десятке картин, наиболее заметными из которых стали «Я служу на границе» (1973), «Шаг навстречу» (1975), «Одиннадцать надежд» (1976), «Миг удачи» (1978) и «С любимыми не расставайтесь» (1979). Пик популярности Щербакова пришелся на 80-е: в этот период вышли картины «Случай в квадрате 36-80» (1982), «Берег» (1983), «Гостья из будущего» (1984), «Слушать в отсеках» (1985), «Воры в законе» (1988) и «Криминальный квартет» (1989).

На сегодняшний день на счету Бориса Щербакова более 200 ролей в фильмах и сериалах. По словам самого актера, он никогда не отказывается от работы: «Понимаете, я очень люблю свою работу. А если ты отказался, то расписался в своей профнепригодности. Не нравится — сделай так, чтобы тебе понравилось. Если, конечно, хоть что-то есть в сценарии».

К 75-летию Бориса Щербакова «Газета.Ru» рассказывает о его лучших кинопроектах и личной жизни.