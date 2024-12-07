Нотр-Дам открылся спустя пять лет

Собор Парижской Богоматери открылся после пятилетней реконструкции. Он был закрыт для посетителей со времен пожара, произошедшего в апреле 2019 года, восстановление собора завершили лишь в ноябре 2024-го.

В ходе торжественной церемонии архиепископ Парижский Лоран Ульрих распахнул двери собора, предварительно несколько раз ударив в них посохом. После этого в здание пустили гостей. В их числе – президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит, избранный лидер США Дональд Трамп, бизнесмен Илон Маск, глава Украины Владимир Зеленский и другие. Действующий президент США Джо Байден посетить открытие не смог, однако вместо него во французскую столицу приехала первая леди Джилл Байден.

Мероприятие проходит в условиях повышенной безопасности: граждан досматривает полиция, на набережной Сены дежурит спецназ, район патрулирует вертолет. Также из-за визита высокопоставленных гостей центр Парижа закрыли для пешеходов. Местные жители вынуждены наблюдать за церемонией через заградительные решетки.

Собор восстановили в его историческом виде, однако некоторые заново созданные элементы, например, алтарь, купель и сиденья, получили современный облик. Также специалистам пришлось полностью восстанавливать сгоревшие шпиль и крышу – для реставрации последней потребовалось специальное разрешение Макрона, которое позволило использовать для работ 460 тонн запрещенного во Франции свинца