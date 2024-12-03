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«Сзади удар и месиво»: кадры с места массового ДТП в Москве

Автобус и минимум 15 автомобилей столкнулись на Ленинградском проспекте в Москве

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Массовое ДТП произошло в районе дома 37 на Ленинградском проспекте в Москве. По данным портала MSK1.RU, автобус маршрута е30 столкнулся с 15 легковыми автомобилями. При этом Telegram-канал Readovka сообщил о 16 пострадавших машинах, а «Звезда» – о 18.

Одна из участниц ДТП, Кристина, рассказала «Газете.Ru», что авария произошла в 08:05 мск.

«Я перестраивалась и вдруг почувствовала один или два удара в заднюю часть машины, много сигналило людей <...> Слева автобус, я увидела, что машина между автобусом и мной, красная Kia, кажется, перевернута вообще задом наперед <...> Перед автобусом две смятые машины и еще ряд из пяти, которые просто были чуть-чуть сзади повреждены. Три ряда фактически встало <...> Одну [машину] эвакуировали. Она, видимо, совсем в хлам», – сказала женщина.

По ее словам, помощь медиков никому не понадобилась, у одной женщины была гематома на ноге.

«Очень страшно. Просто сзади удар и месиво вокруг, и не понимаешь, что произошло», – поделилась Кристина.

Очевидица произошедшего Наталья рассказала «Газете.Ru», что из-за аварии заблокированы несколько полос.

«Все авто смещались в правую сторону, так как авария на нескольких полосах. Одна машина совсем всмятку <...> Я не заметила сильных повреждений у автобуса, возможно еще темно было, а вот машина перед автобусом смялась сильно сзади, чуть ли не вполовину», – сказала она.

Столичный дептранс сообщил, что в районе ДТП работают оперативные службы города, движение по дублеру в сторону центра было временно затруднено. В 11:16 мск его восстановили.

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