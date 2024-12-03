«Машина встала на попа»: москвичка — о ДТП с 17 участниками на Ленинградке

На Ленинградском проспекте в Москве произошла авария с участием городского автобуса и 16 машин. Одну из них развернуло, одну подкинуло, несколько сильно смяло, рассказала «Газете.Ru» Кристина, водитель одного из пострадавших автомобилей.

«Я ехала в сторону Беговой, на развороте была пробка, я перестраивалась и вдруг почувствовала один или два удара в заднюю часть машины, много людей сигналило. В темноте было непонятно, что происходит. Увидела, что машина между автобусом и мной, красная KIA, перевернута задом наперед — она ехала по направлению в центр и была полностью развернута автобусом в противоположном направлении, весь зад у нее разбит и смят. Мы с другими водителями увидели перед автобусом две смятые машины и еще ряд из пяти, которые просто были чуть-чуть повреждены сзади. У меня задний и боковой пострадали, кажется. Одну из совсем пострадавших машин эвакуировали — она, видимо, совсем в хлам. A вторая на попа встала: передним бампером в асфальт, а задом наверх. В ней сидел мужчина, сказали, он просто испугался, но не пострадал. Мы испугались, несколько женщин ехали с детьми в школу», — сказала она.

По словам Кристины, водитель автобуса утверждал, что ничего не делал. Но люди кричали, что он перепутал педали после перестроения. Девушка отметила, что автобус при этом ехал не по выделенной полосе, а на разворот.

«Водитель автобуса сам, по-моему, не очень понимал, что произошло. Он говорит, что точно ничего не делал. Но люди кричали, что он нажал на газ вместо тормоза, когда уже перестроился. Это был автобус №30, который идет на Белорусскую. Он должен ехать по выделенной полосе, в крайнем правом ряду, а он поехал в крайний левый ряд, где машины разворачиваются. Там есть разворот на Ленинградке в сторону области, где люди разворачиваются. Сегодня этот разворот был закрыт, водители разворачивались чуть дальше. Зачем туда автобус ехал — это необъяснимо, непонятно», — пояснила она.

Кристина отметила, что на проспекте столкнулись 17 машин, при этом никто не пострадал. По ее словам, теперь владельцы машин собираются обращаться в суд, чтобы получить компенсацию.

«Быстро приехали скорая и МЧС, они ходили, спрашивали [про пострадавших], но никто не отозвался, все живы. Три ряда фактически встало, всего нас 17 участников ДТП. Нам сказали дпсники, что максимум положено 450 тыс. рублей, которые заплатит Мосгортранс на все машины. Люди собираются коллективно подавать в суд, я присоединилась. Сказали, не ремонтировать пока автомобиль, так ездить. Сказали, что через несколько дней вызовут в ДПС. Там, возможно, скажут версию произошедшего», — заключила она.

Утром 3 декабря на Ленинградском проспекте произошло массовое ДТП с участием городского автобуса. Как писал Telegram-канал Baza, столкнулись 15 автомобилей. По данным Дептранса, движение в сторону центра по дублеру было затруднено.

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