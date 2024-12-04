Большой Лебовски, инопланетянин и Бог. Джеффу Бриджесу — 75

Актер Джефф Бриджес родился в Лос-Анджелесе 4 декабря 1949 года в семье знаменитого актера Ллойда Бриджеса и попал на съемочную площадку в возрасте четырех месяцев. В кино он впервые появился почти в два года, снявшись в драме «Компания, которой она владеет». В детстве Джефф также снимался в шоу своего отца вместе со старшим братом Бо Бриджесом (1941), который тоже стал актером и был отмечен премиями «Золотой глобус» и «Эмми».

В 22 года Джефф Бриджес был впервые номинирован на «Оскар» за роль в фильме «Последний киносеанс». Через три года он вновь претендовал на награду киноакадемии — в этот раз за дуэт с Клинтом Иствудом в фильме «Громобой и Быстроножка». В 1980-х годах актер стал востребован в научной фантастике: фильм «Трон» с его участием стал важной вехой в развитии компьютерных эффектов, а «Человек со звезды» Джона Карпентера принес ему третью номинацию на «Оскар». В 1994 году была открыта именная звезда Бриджеса на «Аллее славы» в Голливуде. Четвертую номинацию на «Оскар» актер получил в 2001 году за картину «Претендент». Всего на его счету около 100 фильмов.

Однако главной ролью в карьере Бриджеса стал герой фильма братьев Коэн «Большой Лебовски» — бездельник Джеффри «Чувак» Лебовски, втянутый в криминальную аферу. Прохладный прием после премьеры не помешал картине стать «первым культовым фильмом эры интернета» (цитата из газеты The Independent), фразы и кадры из нее разошлись в народе, а в честь главного героя назвали новое религиозное учение «чувакизм».

В 2009 году Бриджес получил «Оскар» за роль 57-летнего кантри-певца в фильме «Сумасшедшее сердце». В 2011 году вышел его первый собственный кантри-альбом.

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