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Праздник под дождем: как прошел главный парад в США

В Нью-Йорке 28 ноября прошел 98-й парад в честь Дня благодарения

В этом году парад украсили 17 воздушных шаров с персонажами, 22 платформы, 15 шаров с символикой и 11 марширующих оркестров. Дополнили праздничное шествие выступления исполнителей, среди которых оказались Кайли Миноуг, Дженнифер Хадсон, Билли Портер. Всего – почти 30 артистов.

На улицах Нью-Йорка появились гигантские шары с Кунг-фу пандой, Губкой Бобом, миньоном Стюартом, Рональдом Макдональдом, Дашей-путешественницей и другими героями мультфильмов и комиксов, а завершение праздника ознаменовало появление Санта-Клауса на гигантских санях.

Парад состоялся, несмотря на дождь. Посмотреть шествие приехали люди из разных уголков страны. По данным американских журналистов, более 3 млн человек увидели яркое шоу вживую, а телеаудитория была в 10 раз больше.

О том, как прошел один из крупнейших в мире парадов — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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