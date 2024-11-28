Праздник под дождем: как прошел главный парад в США

В этом году парад украсили 17 воздушных шаров с персонажами, 22 платформы, 15 шаров с символикой и 11 марширующих оркестров. Дополнили праздничное шествие выступления исполнителей, среди которых оказались Кайли Миноуг, Дженнифер Хадсон, Билли Портер. Всего – почти 30 артистов.

На улицах Нью-Йорка появились гигантские шары с Кунг-фу пандой, Губкой Бобом, миньоном Стюартом, Рональдом Макдональдом, Дашей-путешественницей и другими героями мультфильмов и комиксов, а завершение праздника ознаменовало появление Санта-Клауса на гигантских санях.

Парад состоялся, несмотря на дождь. Посмотреть шествие приехали люди из разных уголков страны. По данным американских журналистов, более 3 млн человек увидели яркое шоу вживую, а телеаудитория была в 10 раз больше.

О том, как прошел один из крупнейших в мире парадов — в фотогалерее «Газеты.Ru».