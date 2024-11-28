28 ноября в повторный кинопрокат выходит кинокомедия «Любовь и голуби». Показ приурочен к знаковым датам: в этом году отмечается 85 лет со дня рождения режиссера Владимира Меньшова, 90 лет со дня рождения актрисы Нины Дорошиной – и 40 лет с момента финала съемок самого проекта.
По этому случаю «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают о том, как создавалась поистине великая картина.
Как снимали «Любовь и голуби»: 10 малоизвестных фактов
10 малоизвестных фактов о съемках фильма «Любовь и голуби»
28 ноября в повторный кинопрокат выходит кинокомедия «Любовь и голуби». Показ приурочен к знаковым датам: в этом году отмечается 85 лет со дня рождения режиссера Владимира Меньшова, 90 лет со дня рождения актрисы Нины Дорошиной – и 40 лет с момента финала съемок самого проекта.