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Как снимали «Любовь и голуби»: 10 малоизвестных фактов

10 малоизвестных фактов о съемках фильма «Любовь и голуби»

28 ноября в повторный кинопрокат выходит кинокомедия «Любовь и голуби». Показ приурочен к знаковым датам: в этом году отмечается 85 лет со дня рождения режиссера Владимира Меньшова, 90 лет со дня рождения актрисы Нины Дорошиной – и 40 лет с момента финала съемок самого проекта.
По этому случаю «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают о том, как создавалась поистине великая картина.

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