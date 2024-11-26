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«Королева рок-н-ролла»: 85 лет со дня рождения Тины Тернер

Певице Тине Тернер исполнилось бы 85 лет

Американская певица Тина Тернер умерла в мае прошлого года в возрасте 83 лет. За свою карьеру она получила восемь «Грэмми». Ее хиты The Best, Private Dancer, What's Love Got to Do With It и многие другие звучат в эфире тысяч радиостанций по всему миру.

Анна Мэй Буллок начала петь еще ребенком, в церковном хоре.

«Моя мать думала, что я стану медсестрой или учительницей, но в глубине души я знала, что это не мой путь. В детстве я любила петь и танцевать, и все говорили мне, что им нравится слушать, как я пою», — признавалась она в интервью.

Позже ее талант заметил музыкант и продюсер Айк Тернер, и вскоре Буллок стала выступать на бэк-вокале у его коллектива Kings of Rhythm. Через некоторое время она вышла за него замуж, взяла его фамилию и поменяла имя на Тина. Название группы изменили на Ike & Tina Turner Revue. Брак, казавшийся поклонникам идеальным, на самом деле был адом: Айк Тернер сидел на кокаине и часто бил певицу. В 1978 году она решилась уйти и начать все с нуля.

Ее первый успешный сольный альбом, Private Dancer, вышел в 1984 году. В мире было продано более 20 миллионов этих пластинок. Сингл What's Love Got to Do with It звучал на каждом углу.

Почти 40 лет Тернер прожила с Эрвином Бахом, который был на 16 лет моложе. Расписались они только в 2013 году. Спустя три недели после свадьбы певица перенесла инсульт. Через пару лет ей диагностировали рак кишечника.

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