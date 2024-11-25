25 ноября могло бы исполниться 40 лет Гаспару Ульелю – одному из самых известных и талантливых актеров Франции в 21 веке. За свою недолгую карьеру он успел сыграть в ряде топовых картин, включая приквел «Молчания ягнят», байопик Сен-Лорана и культовую драму 2010-х «Это всего лишь конец света». Жизнь артиста трагически оборвалась в 2022 году в результате несчастного случая. «Газета.Ru» – о лучших ролях и личной жизни Гаспара Ульеля.
«Это всего лишь конец света»: лучшие роли и трагическая смерть Гаспара Ульеля
Актеру Гаспару Ульелю могло исполниться 40 лет
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