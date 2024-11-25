Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Это всего лишь конец света»: лучшие роли и трагическая смерть Гаспара Ульеля

Актеру Гаспару Ульелю могло исполниться 40 лет

,

25 ноября могло бы исполниться 40 лет Гаспару Ульелю – одному из самых известных и талантливых актеров Франции в 21 веке. За свою недолгую карьеру он успел сыграть в ряде топовых картин, включая приквел «Молчания ягнят», байопик Сен-Лорана и культовую драму 2010-х «Это всего лишь конец света». Жизнь артиста трагически оборвалась в 2022 году в результате несчастного случая. «Газета.Ru» – о лучших ролях и личной жизни Гаспара Ульеля.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
«Первая мысль — началась война». Самолет рухнул рядом с жилым домом в Вильнюсе
Delfi: пилоты упавшего в Литве самолета перед крушением спрашивали про посадку
Российская ПВО сбила восемь баллистических ракет. Военная операция, день 1006-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1006-й день
Поджигатель Корана Никита Журавель приговорен к 13,5 года колонии
Шольц после выдвижения на второй срок выступил с заявлением о помощи Украине
«Раскачиваем лодку: экс-руководитель «Динамо» — о попадании Тюкавина в запас
Стоянов вспомнил, как внучка Брежнева «заложила» его перед дедом
В Воркуте олени едва не затоптали зрителей во время гонок в честь Дня города
Новости и материалы
Боррель посетовал на недостаточную помощь Украине
Бурунов сообщил о расставании с девушкой
Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над Белгородской областью
Звезда «Теста на беременность» снялась без макияжа: «Мне можно устать»
МО РФ впервые сообщило об уничтожении немецкого бронетранспортера Fuchs
Очевидец рассказал, как бойцы ВСУ прострелили колени жительнице Селидово
Двое мужчин похитили раненого бойца СВО и вымогали у него деньги
«Москвич» возвращается на Кубу
Главком ВСУ назвал самое тяжелое направление для украинских войск
В НАТО призвали бизнес готовиться к военному сценарию
Назван момент, который надломил игроков «Локомотива» в дерби со «Спартаком»
Житель Белгородской области не выжил в результате атаки ВСУ
Продюсер Рудченко объяснил, почему внук Пугачевой не станет звездой в США
МВД показало на видео водителя BMW, сбившего людей в Челябинске
На Кубани дети добираются домой из школы по доске через ров с водой
Россиянина наказали за установку пиратского Windows на служебный ноутбук
Школьник из Хакасии ограбил цветочный магазин ради подарка для матери
Российские девочки-подростки заманили шестиклассницу в школьный туалет и жестоко избили
Все новости
«Это настоящая мясорубка». Похож ли конфликт на Украине на Первую мировую?
Полковник Ходаренок: конфликт на Украине не похож на Первую мировую войну
Очевидица рассказала о состоянии младенца, пострадавшего при наезде на толпу в Челябинске
Выступление правнучки Хрущева в Екатеринбурге отменили
Меркель оценила решение не принимать Украину в НАТО в 2008 году
«Пила как сволочь»: знакомые рассказали о матери погибшего 6-месячного младенца из Таганрога
Против Ильи Варламова возбудили уголовное дело
В Донецке выбрали «Красу Донбасса»
Яхта с туристами затонула у берегов Египта в Красном море
Чистота и комфорт, доступные каждому: Dreame устраивает распродажу в рамках «Черной пятницы»
В компании Dreame рассказали о подробностях акции в рамках «Черной пятницы»
Реклама ... Рекламодатель: DREAME TRADING (TIANJIN) CO.,LTD, ИНН 502478137235
Erid: 2RanymPyfsv
Выходные и праздники в декабре 2024 года: как отдыхаем и что будем отмечать
Производственный календарь на декабрь 2024 года: праздники, выходные, рабочие дни в декабре
«Александр умер в июне. Все копил на поездку». Как живут люди, ожидающие пересадку легких
Академик Авдеев: я, как многие коллеги, не удовлетворен количеством пересадок легких
Пожар на борту SSJ-100: пассажиры рейса Сочи — Анталья подают в суд на «Азимут»
Пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят коллективный иск к «Азимуту»
Киев показал обломки ракеты «Орешник». Журналистов попросили не раскрывать местоположение объекта
Reuters: Киев показал иностранным журналистам обломки «Орешника»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами