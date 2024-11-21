«Принц русского балета». Кто пришел на церемонию прощания с Владимиром Шкляровым

21 ноября в Белом фойе Мариинского театра в Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с погибшим премьером Владимиром Шкляровым. Вход был свободным. С самого утра у театра выстроилась очередь из поклонников артиста балета, которые пришли проститься с кумиром. Многие принесли с собой цветы, в результате чего зал практически утонул в белых розах.

Проститься с Шкляровым пришла его бывшая жена балерина Мария Ширинкина. Она крепко сжимала носовой платок, но не проронила слез. Также на церемонию пришли хореограф Алла Сигалова, артист балета Юрий Смекалов, примы-балерины Мариинского театра Диана Вишнева и Олеся Новикова, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев, генеральный директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман, балерина Виктория Терешкина, артист балета Роман Беляков. На прощании играла музыка из любимых постановок Шклярова. Его гроб вынесли под аплодисменты присутствующих. Шклярова похоронят на Смоленском православном кладбище.

Артист балета умер 16 ноября в 39-летнем возрасте. Его тело нашли около окон дома, где он жил. У него остались двое маленьких детей.