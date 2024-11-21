Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Принц русского балета». Кто пришел на церемонию прощания с Владимиром Шкляровым

В Мариинском театре простились с артистом балета Владимиром Шкляровым

21 ноября в Белом фойе Мариинского театра в Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с погибшим премьером Владимиром Шкляровым. Вход был свободным. С самого утра у театра выстроилась очередь из поклонников артиста балета, которые пришли проститься с кумиром. Многие принесли с собой цветы, в результате чего зал практически утонул в белых розах.

Проститься с Шкляровым пришла его бывшая жена балерина Мария Ширинкина. Она крепко сжимала носовой платок, но не проронила слез. Также на церемонию пришли хореограф Алла Сигалова, артист балета Юрий Смекалов, примы-балерины Мариинского театра Диана Вишнева и Олеся Новикова, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев, генеральный директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман, балерина Виктория Терешкина, артист балета Роман Беляков. На прощании играла музыка из любимых постановок Шклярова. Его гроб вынесли под аплодисменты присутствующих. Шклярова похоронят на Смоленском православном кладбище.

Артист балета умер 16 ноября в 39-летнем возрасте. Его тело нашли около окон дома, где он жил. У него остались двое маленьких детей.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
США расширили санкционный список против России
ВС РФ взяли под контроль поселок Дальнее в ДНР. Военная операция, день 1002-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1002-й день
Залужный заявил, что третья мировая война уже началась
Ольга Бузова стала актрисой: «У меня есть киностульчик!»
Такса вцепилась в лицо годовалой девочке под Саратовом и чуть не ослепила ее
Ротенберг рассказал об общении с Овечкиным после травмы
Сын Градского об установленном вдовой памятнике на могиле отца: «Ей просто плевать»
Новости и материалы
США впервые провели испытательный пуск баллистических ракет PrSM
Украине напомнили о совете американского генерала Милли, данном им в 2022 году
Юрист рассказал, как подарить машину
Минюст РФ внес организацию из Украины в перечень нежелательных
Москвичам рассказали, почему рекордно выросли цены на такси в дождь
Маск хочет урезать финансирование компаний на Украине
Тигровая акула проглотила iPhone, который записал это на видео
В Госдуме высказались о поведении Австрии в ситуации с газом
Улицу в Челябинске затопило нечистотами из-за короткого замыкания
В Лондоне объявили борьбу «грязным иностранным деньгам»
На Кубани многодетных родителей подозревают в издевательстве над ребенком-инвалидом
На коттедж Блиновской за 750 млн рублей нашли покупателя
Самый грустный дельфин в мире «говорит» сам с собой, потому что у него нет пары
Посольство РФ осудило запрет на найм российских капитанов в Норвегии
Беременная экс-жена Романа Абрамовича показала первые фото с гендер-пати
Стало известно о желании Киева забросить в Купянск диверсионный отряд
Безработная петербурженка подожгла комнату в коммуналке из-за ссоры с хозяйкой
Базовые модели iPhone оказались намного популярнее Pro-версий
Все новости
Полиция Санкт-Петербурга не нашла в аниме порнографии и богохульства
«Их роль – рядовые исполнители». Почему в Киеве признали неспособность отвоевать Крым
Полковник Ходаренок: слова Зеленского о Крыме — первый шаг к осознанию реальности
«Заниматься благотворительностью не собираемся». Почему Россия оставила Австрию без газа
Захарова: РФ не будет заниматься благотворительными поставками газа в Австрию
«Уверены на 95%»: использовала ли Россия межконтинентальную ракету на Украине?
Зеленский заявил об ударе межконтинентальной ракетой по Днепру
Отключают тормоза и управляют двигателем. В России увидели угрозу атак хакеров на автомобили
Минпромторг России создаст национальную систему кибербезопасности автомобилей
«Спокойной ночи, мужики». Тест: были ли такие шоу на российском ТВ или мы их выдумали?
Всемирный день телевидения отмечается 21 ноября
Панкратов-Черный, Шаляпин и Баринов: кто пришел на прощание со Светличной
Зона поражения западных боеприпасов при атаке с Украины
Зона поражения западных боеприпасов при атаке с Украины
«Одеть» или «надеть»: как правильно?
Как легко запомнить употребление слов «одеть» и «надеть» — простое объяснение филолога
В каких продуктах больше всего углеводов и правда ли они мешают похудеть?
Медленные и быстрые углеводы: в чем между ними разница и сколько их содержится в продуктах
Зимний отдых в Карелии 2024–2025: что посмотреть и чем заняться
Главные достопримечательности Карелии и варианты отдыха зимой в республике
«Сделать еще одну Украину»: в Белоруссии заявили о планах Запада вторгнуться в республику
ОНТ: Запад планирует нападение на Белоруссию со стороны Польши и Литвы
«Случился конфликт с россиянами»: воевавшего за ВСУ бойца задержали во Вьетнаме и выдали Белоруссии
КГБ Белоруссии экстрадировал в страну воевавшего на стороне ВСУ бойца
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами