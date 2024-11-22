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Черная вдова и муза Вуди Аллена. Скарлетт Йоханссон — 40

Актрисе Скарлетт Йоханссон исполнилось 40 лет

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Американская актриса Скарлетт Йоханссон родилась 22 ноября 1984 года на Манхэттене. Ее мать работала продюсером, а отец — архитектором. Сниматься в кино Йоханссон начала еще ребенком — ее дебютом на большом экране стал фильм «Норт» (1996) с Элайджей Вудом и Брюсом Уиллисом в главных ролях. В том же году она получила первую в карьере премию Independent Spirit Awards в номинации «Лучшая актриса» — за роль в фильме «Мэнни и Ло» с музыкой Джона Лури. В 2001 году Йоханссон снялась в фильме «Призрачный мир» и неонуаре братьев Коэнов «Человек, которого не было», однако широкую популярность обрела благодаря совместной работе с Биллом Мюрреем в драме «Трудности перевода» Софии Копполы.

В нулевых Йоханссон снялась в трех картинах режиссера Вуди Аллена («Матч-пойнт», «Сенсация» и «Вики Кристина Барселона»), а в следующем десятилетии стала постоянной участницей актерского ансамбля франшизы Marvel о команде супергероев «Мстители» в роли Черной вдовы (Наташи Романофф). Одновременно с этим она появилась в ряде научно-фантастических фильмов: «Побудь в моей шкуре», «Люси», «Призрак в доспехах», а также озвучила главную героиню фильма «Она» Спайка Джонза.

Подробнее о лучших ролях и личной жизни Скарлетт Йоханссон — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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