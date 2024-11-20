Панкратов-Черный, Шаляпин и Баринов: кто пришел на прощание со Светличной

В Москве завершилось прощание с актрисой Светланой Светличной. Траурная церемония проходила в Белом зале Дома кино.

Проводить артистку в последний путь пришли певец Прохор Шаляпин, актеры Александр Панкратов-Черный и Валерий Баринов, актрисы Людмила Зайцева, Анна Калашникова и Алена Кравец.

«Сколько же ролей она не сыграла! Трагических при этом ролей у нее нет. <...> Сколько в этой актрисе чувствуется тепла, любви, нерастраченной на экране. Она прожила тяжелую, но очень интересную жизнь», — сказал на прощании Баринов.

Также свои соболезнования в связи с кончиной Светличной выразил президент России Владимир Путин — его телеграмму на церемонии зачитала директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина.

«Не стало Светланы Светличной – яркой, талантливой, разноплановой актрисы. Ее искренние, обаятельные героини завоевали высокое <...> признание, обогатили отечественный кинематограф замечательными работами», — написал глава государства.

После прощания пройдет отпевание актрисы в храме Святителя Николая в Троекурове, а затем ее похоронят на Троекуровском кладбище в «актерском городке».

Светличная дебютировала в кино 1959 году, снялась во множестве картин, в числе которых «Семнадцать мгновений весны», «Стряпуха» и «Место встречи изменить нельзя». Однако по-настоящему известной ее сделала роль Анны Сергеевны в «Бриллиантовой руке».

Актриса скончалась 16 ноября, ей было 84 года. По данным Mash, причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне рака ротоглотки. Как рассказал ТАСС друг Светличной Павел Соседов, от онкологического заболевания она страдала пять месяцев.

Последние годы жизни артистка провела под наблюдением врачей. В 2022 году стало известно, что она прошла терапию в психиатрической клинике после инсультов. В марте 2024-го Светличная перенесла острый инфаркт миокарда. Также у нее прогрессировала болезнь Альцгеймера.