Солисты «На-На» без Алибасова: кто пришел проститься с Владимиром Левкиным

Бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище. Там же, в Большом траурном зале, состоялось прощание с артистом. Проводить музыканта в последний путь пришли родные, друзья и коллеги.

Церемонию посетили участники группы «На-На» Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов.

«Он был романтиком, писал стихи. Он писал очень много, нам давал читать. Такой романтический поэт», — рассказал о коллеге Жеребкин.

Появились на прощании также певица Марина Хлебникова, музыканты Кай Метов и Денис Майданов, солист группы «Корни» Александр Бердников, певицы Юта и Ирина Ортман и многие другие. При этом среди присутствующих не был замечен основатель и руководитель группы «На-На» Бари Алибасов.

В последний путь Владимира Левкина проводили аплодисментами.

«Друзья, семья, я держусь. Спасибо <…> Володька, я тебя люблю! Я на сцене была рядом, и сегодня я рядом. Хочу этот день провести рядышком с тобой», — сказала на церемонии теперь уже вдова музыканта Марина Ичетовкина.

Владимир Левкин с 2003 года боролся с лимфомой. С 2013 года у него была ремиссия, однако недавно произошел внезапный рецидив. Он скончался 17 ноября в возрасте 57 лет.