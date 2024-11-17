«Я никогда не гнался за популярностью»: умер экс-солист «На-На» Владимир Левкин

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. Причины смерти артиста не раскрываются. Однако РЕН ТВ сообщает, что 15 ноября музыканта госпитализировали с подозрением на пневмонию. Уже на следующий день Левкину стало хуже и его перевели в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом «лейкоз».

Утром 17 ноября он умер. Супруга музыканта Маруся Левкина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала его фото с подписью: «Лети мое солнышко...».

Владимир Левкин родился в 1967 году в Москве, детство провел за границей — в Потсдаме (Германия), где и начал увлекаться музыкой. Сначала поступил в музыкальную школу по классу баяна, а после стал осваивать гитару. Когда семья вернулась в Москву, собрал с друзьями первую группу под названием «Ртутное озеро».

Закончив школу, Левкин поступил в Московский энергетический институт, но не закончил его, уйдя в армию. В период службы играл в ансамбле, после демобилизации поступил в Гнесинку.

В конце 1980-х музыкант поучаствовал в отборе в новую группу Бари Алибасова «На-На» и прошел его. Из 700 человек Алибасов выбрал Владимира Левкина и Александра Запорожца, так и появился коллектив. Левкин позже признавался, что не ожидал такого результата, ведь «решил попробовать, исполнял просто песни собственного сочинения и ни на что не рассчитывал».

По словам Бари Алибасова, в период, когда группа активно выступала, Владимир Левкин был чрезвычайно популярен. Сам же музыкант в интервью «Газете.Ru» признавался, что это не было его целью.

«Я никогда не гнался за тем, что называется сиюминутной популярностью, просто был самим собой, таким, какой я есть», — вспоминал артист.

Он покинул группу в 1998-м после окончания контракта и занялся сольной карьерой. Через два года получил приглашение от Вячеслава Качина стать частью рок-группы Kedbl. Вместе с коллективом Левкин записал два альбома. В группе он был одновременно организатором, солистом, продюсером и менеджером, но покинул Kedbl из-за болезни.

В 2003-м у артиста диагностировали рак лимфатической системы, он перенес две сложные операции. После этого Левкин продолжил творческую карьеру, выступая сольно. В последние годы жизни артист выпускал новые альбомы и песни, в том числе вместе с супругой и дочерью Никой, а также участвовал в различных телешоу.