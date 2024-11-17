Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Я никогда не гнался за популярностью»: умер экс-солист «На-На» Владимир Левкин

Бывший солист группы «На-На» Левкин умер на 58-м году жизни

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин скончался в возрасте 57 лет. Причины смерти артиста не раскрываются. Однако РЕН ТВ сообщает, что 15 ноября музыканта госпитализировали с подозрением на пневмонию. Уже на следующий день Левкину стало хуже и его перевели в реанимацию Боткинской больницы с диагнозом «лейкоз».

Утром 17 ноября он умер. Супруга музыканта Маруся Левкина на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала его фото с подписью: «Лети мое солнышко...».

Владимир Левкин родился в 1967 году в Москве, детство провел за границей — в Потсдаме (Германия), где и начал увлекаться музыкой. Сначала поступил в музыкальную школу по классу баяна, а после стал осваивать гитару. Когда семья вернулась в Москву, собрал с друзьями первую группу под названием «Ртутное озеро».

Закончив школу, Левкин поступил в Московский энергетический институт, но не закончил его, уйдя в армию. В период службы играл в ансамбле, после демобилизации поступил в Гнесинку.

В конце 1980-х музыкант поучаствовал в отборе в новую группу Бари Алибасова «На-На» и прошел его. Из 700 человек Алибасов выбрал Владимира Левкина и Александра Запорожца, так и появился коллектив. Левкин позже признавался, что не ожидал такого результата, ведь «решил попробовать, исполнял просто песни собственного сочинения и ни на что не рассчитывал».

По словам Бари Алибасова, в период, когда группа активно выступала, Владимир Левкин был чрезвычайно популярен. Сам же музыкант в интервью «Газете.Ru» признавался, что это не было его целью.

«Я никогда не гнался за тем, что называется сиюминутной популярностью, просто был самим собой, таким, какой я есть», — вспоминал артист.

Он покинул группу в 1998-м после окончания контракта и занялся сольной карьерой. Через два года получил приглашение от Вячеслава Качина стать частью рок-группы Kedbl. Вместе с коллективом Левкин записал два альбома. В группе он был одновременно организатором, солистом, продюсером и менеджером, но покинул Kedbl из-за болезни.

В 2003-м у артиста диагностировали рак лимфатической системы, он перенес две сложные операции. После этого Левкин продолжил творческую карьеру, выступая сольно. В последние годы жизни артист выпускал новые альбомы и песни, в том числе вместе с супругой и дочерью Никой, а также участвовал в различных телешоу.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Нанесен удар по энергосистеме Украины. Военная операция, день 998-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 998-й день
Песков ответил на вопрос о возможности разговора Путина и Трампа
Экс-советник Трампа заявил, что нервничал бы на месте Украины
Российские военные уничтожили беспилотник в Белгородской области
Начался демонтаж забора вокруг комплекса правительства в Сухуме
Индия успешно провела испытания первой гиперзвуковой ракеты большой дальности
Перечислены автомобили, которые подешевели и подорожали в России в ноябре
Новости и материалы
Хайди Клум вышла на публику в откровенном платье с прозрачным кружевом
Президент Абхазии обратился к гражданам республики
Игрок «Краснодара» Смолов сделал заявление из-за украденных часов за 8 млн рублей
Один из крупнейших в мире спортивных телеканалов представил ИИ-ведущего
Зеленый чай может защитить от болезни Альцгеймера, подтвердил ученый
Жена Павла Прилучного снялась в бикини на яхте
Сальдо рассказал об ударах по ВСУ на Херсонском направлении за неделю
Концертный директор Левкина рассказал, как прогрессировала болезнь артиста
В Херсоне произошли взрывы
Бжания заявил, что оппозиции в Абхазии предложили правовой выход из кризиса
Россиянам рекомендовали отвязать отовсюду старый номер телефона
В Пензе формовщик сыра лишился пальца на работе
59-летняя Элизабет Херли вышла в свет в платье с глубоким декольте
Названы самые опасные для печени продукты
На Украине сообщили о серьезных повреждениях на ряде ТЭС
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
В ассоциации рыбопромышленников РФ оценили риск роста цен на икру к Новому году
Песков назвал Украину инструментом для нанесения стратегического поражения РФ
Все новости
«Приехал предотвратить нехорошие вещи»: герой ДНР Авидзба — о цели визита в Сухум
«Столько планов было»: экс-участник «На-На» Юрин — о кончине Владимир Левкина
Использование VPN приравняли к греху
Президент Молдавии обвинила Россию в попытке принудить Украину к покорности
Советник Фицо заявил об угрозе нового покушения на премьера Словакии
Отец Урганта о предложении отправить сына в зону СВО: «Просто смешно»
«Хочу сотворить историю». Победительницей конкурса «Мисс Вселенная» впервые стала датчанка
«Бесчинства, творимые им, невероятны»: мифы и правда о ранних годах маршала Семена Буденного
105 лет назад была образована легендарная 1-я Конармия Буденного
Китай призывает к охлаждению ситуации на Украине. Си и Байден встретились в Перу
Си Цзиньпин призвал к мирным переговорам и охлаждению ситуации на Украине
В Московской финансово-юридической академии ищут терроризм. СК завел дело из-за видеоролика студентов
СК возбудил дело из-за видео с экстремистскими лозунгами студентов МФЮА
«Не настало ли время?». Захарова призвала ФРГ лишить Гитлера статуса почетного гражданина
Захарова призвала ФРГ снять с Гитлера статус почетного гражданина
В Подмосковье дрифтер сбил женщину с коляской. За рулем мог быть автоблогер Гаджиев
Водитель на дрифтующей машине сбил женщину с коляской в Одинцово
«Своим ты здесь не станешь»: история россиянки, переехавшей жить в Черногорию
Что нужно знать о жизни в Черногории в 2024 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами