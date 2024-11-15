Слезоточивый газ против палок и камней: протестующие в Абхазии штурмуют здания

В столице Абхазии Сухуме — массовые протесты с участием около 2,5 тысячи человек. Митинг оппозиции начался перед сессией парламента, на которой должны были рассмотреть инвестиционное соглашение с Россией, однако депутаты не утвердили повестку дня. Оппозиция считает, что договор не должен быть ратифицирован в принципе.

Документ, который анонсировали год назад, предполагает масштабное расширение присутствия российских инвестиций — его противники говорят, что крупный российский бизнес в итоге вытеснит местных из сферы обслуживания и туризма. Новый договор позволит компаниям из РФ получать земельные участки, а также многолетние налоговые каникулы для инвесторов и возможность беспошлинного импорта стройматериалов для возведения объектов.

Оппозиционеры протаранили металлический забор местного парламента грузовиком и прорвались внутрь. На месте находится полиция, протестующие бросают в них камни и палки, а силовики используют слезоточивый газ. К парламенту также пригнали пожарную машину, чтобы не дать оппозиционерам попасть внутрь здания.

Глава МВД и председатель Службы госбезопасности Абхазии вышли на переговоры с протестующими и ушли передавать требования президенту Аслану Бжании. ТАСС пишет, что толпа двинулась в сторону здания администрации президента Абхазии. Кадры с места событий — в галерее «Газеты.Ru».