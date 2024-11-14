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Внутри «Крестов». Как выглядела самая известная тюрьма России?

В конце 2024 года бывшую тюрьму «Кресты» выставят на торги

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СИЗО №1 Санкт-Петербурга, прозванное в народе «Кресты», — самая знаменитая тюрьма России. Здание знакомо каждому, кто смотрел «Ментовские войны» или «Бандитский Петербург».

Комплекс был построен еще в конце XIX века. На тот момент тюрьма считалась образцовой — электрическое освещение, автономное водоснабжение, вентиляция, отопление. На территории были своя церковь, кухня с пекарней, больничные корпуса, баня, котельная.

По первоначальной задумке — это тюрьма одиночного содержания с лимитом около 1000 человек. Но к 1937 году, во время Большого террора, в «Кресты» направляли сотни «контрреволюционеров», и количество арестантов могло доходить до 12 тыс. В отдельной камере сотрудники приводили в исполнение смертный приговор.

За годы существования СИЗО через него прошли десятки тысяч человек, в том числе Лев Гумилев, Иосиф Бродский, Лев Троцкий, Владимир Набоков, Константин Рокоссовский.

В 1991 году отсюда безуспешно пытался сбежать последний бандит СССР Сергей Мадуев («Червонец»). История легла в основу фильма «Тюремный романс».

В 2006 году стало ясно, что современным требованиям тюрьма не отвечает, а денег на ее ремонт нет. В Колпино начали строить новое СИЗО №1.

В 2017 году легендарные «Кресты» закрыли. Вплоть до этого момента они оставались самой большой тюрьмой в Европе. Комплекс является выявленным объектом культурного наследия.

С 2023 года бывшую тюрьму передали АО «ДОМ.РФ», который реализует неиспользуемое федеральное имущество. В начале 2025 года здание планируют продать на торгах.

13 ноября 2024 года «ДОМ.РФ» подписал соглашение о сотрудничестве с Российской государственной библиотекой и передала ей 30 эксклюзивных фотографий учреждения.

«Газета.Ru» публикует снимки, на которых сохранился исторический облик здания.

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