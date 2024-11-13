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Shaman, Малахов, Мизулина: кто пришел на похороны Коробкова-Землянского

В Москве похоронили пресс-секретаря Shaman Антона Коробкова-Землянского

В Москве 13 ноября простились с пресс-секретарем певца Shaman Антоном Коробковым-Землянским. Церемония состоялась на Троекуровском кладбище, похоронили мужчину рядом с могилами военкора Владлена Татарского и режиссера Искандера Галиева.

С журналистом пришли проститься его родные, друзья и коллеги, в том числе Shaman, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, телеведущая Яна Чурикова, телеведущий Андрей Малахов, продюсер Роман Емельянов, пранкер Алексей Столяров (Лексус), артист Игорь Матвиенко и блогер Лилия Абрамова (ТатаркаFM).

«Каждый раз, когда мы с ним встречались, постоянно шутили. Это очень редкий человек: он истинный патриот. Он внимателен к судьбе каждого, к кому прикасается. Великодушный, искренний. Думаю, многие артисты обязаны ему своей судьбой», – рассказала о Коробкове-Землянском ТатаркаFM.

Также похороны посетила певица Юта – она была одной из первых, у кого Коробков-Землянский брал интервью.

«Вокруг Антона было столько любящих людей! Вы посмотрите, какое количество людей пришло с ним проститься. Люди не будут делать это из-под палки, потому что так надо. Они делают это, потому что любили его, потому что он был настоящим», — заявила Юта.

Большинство людей пришли с красными цветами: розами и гвоздиками. Некоторые принесли белые розы.

Антон Коробков-Землянский умер 9 ноября, ему было 40 лет. Он начал задыхаться у себя дома, супруга пыталась оказать ему первую помощь, но спасти мужчину не удалось. По данным ТАСС, причиной смерти могла быть сердечная недостаточность. РИА Новости же сообщали, что он мог скончаться из-за отравления неизвестным веществом. У Коробкова-Землянского остались супруга и двое 11-летних детей-двойняшек.

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