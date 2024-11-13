THIS IS BUTLER! Лучшие роли и личная жизнь Джерарда Батлера

Британский актер Джерард Батлер родился 13 ноября 1969 года в небольшом шотландском городе Пейсли. Мальчик с детства тянулся к сцене: принимал участие в любительских спектаклях, а в 12 лет получил небольшую роль в постановке Королевского театра Глазго. Однако мать Джерарда не одобряла его увлечение и настаивала на том, чтобы сын получил «нормальную» профессию. Будущий актер не стал расстраивать родительницу и после окончания школы поступил на юридический факультет Университета Глазго, где стал одним из лучших учеников и президентом студенческого юридического общества. Но страсть к искусству победила: за год до окончания университета молодой человек взял академический отпуск и отправился в Лос-Анджелес, чтобы попытать счастья на актерском поприще.

Голливуд встретил Батлера прохладно: за полтора года проб он добился лишь роли в массовке в картине «Телохранитель». В это же время он узнал, что его живущий в Канаде отец болен раком, поэтому бросил все дела и поехал к нему. После смерти отца Батлер вернулся в Шотландию, закончил учебу в университете и устроился на работу в юридическую фирму. Довольно быстро, впрочем, он осознал, что юриспруденция его не вдохновляет и переехал в Лондон, где устроился ассистентом в театр «Мермейд» — и вскоре получил свою первую роль в шекспировской постановке.

В 1997 году Джерард Батлер наконец дебютировал в кино — сыграл эпизодическую роль в картине Джона Мэддена «Ее величество Миссис Браун». А на сегодняшний день у актера собственная продюсерская фирма и более 80 киноработ в фильмографии.

К 55-летию Джерарда Батлера «Газета.Ru» рассказывает о его лучших ролях и личной жизни.