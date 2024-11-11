11 моделей и одна актриса: с кем встречался Леонардо Ди Каприо

Леонардо Ди Каприо 11 ноября отмечает юбилей — ему исполняется 50 лет. Актерскую карьеру он начал еще в подростковом возрасте: уже в 1989 году он появился в телесериале «Новая Лэсси», а в 1990-м — в «Санта-Барбаре». Начало его работы в кино — это сотрудничество со знаменитыми режиссерами, среди которых Лассе Халстрем, Агнешка Холланд, Баз Лурманн и, наконец, Джеймс Кэмерон, снявший Ди Каприо в «Титанике». Фильм о крушении знаменитого лайнера превратил 22-летнего актера в кинозвезду мирового масштаба — и мечту девочек в возрасте от 12 лет и до бесконечности.

Сегодня Леонардо Ди Каприо — актер с шестью номинациями на «Оскар» и одной статуэткой, слегка оплывшей фигурой и обширной не только фильмографией, но и историей романтических отношений с моделями, особенно «ангелами» Victoria's Secret. Личная жизнь Ди Каприо всегда вызывала такой интерес прессы, что ему регулярно приписывали отношения со звездами первой величины — Дэми Мур, Наоми Кэмпбелл, Евой Херциговой, Рианной. Однако эти слухи не подтверждались. С кем на самом деле встречался Лео — смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».