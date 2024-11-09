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«И вновь продолжается бой». Александре Пахмутовой — 95

Композитор Александра Пахмутова отмечает 95-летие

Легендарному композитору и пианистке Александре Николаевне Пахмутовой исполняется 95 лет. За свою долгую творческую жизнь она написала более 400 песен, среди которых знаменитые «Старый клен», «Беловежская пуща», «Команда молодости нашей», «Нежность», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Надежда», «До свидания, Москва» и многие-многие другие. Песни на музыку Пахмутовой исполняли Муслим Магомаев, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Александр Градский, Лев Лещенко, София Ротару и другие звезды эстрады.

«Песни как люди, у каждой своя судьба. Бывает, песня хороша, но ее не спели и никто ее не знает», — отмечала она в интервью.

Музыке юную Алю Пахмутову начал обучать ее отец, обычный работник сталинградского лесозавода, самостоятельно освоивший фортепиано, балалайку, скрипку и арфу. В девять девочка уже играла с папой в четыре руки первую часть Сороковой симфонии Моцарта в бекетовском клубе, а в 14 была принята в музыкальную школу при Московской консерватории им. П. Чайковского. В 1948 году поступила на композиторское отделение консерватории.

В 1956 году Пахмутова должна была записать песню «Лодочка моторная» на Всесоюзном радио с поэтом Николаем Добронравовым. Встреча стала судьбоносной: через три месяца после премьеры «Лодочки» они поженились, став одной из самых крепких пар в музыкальном мире. Супруги прожили вместе 67 лет, осенью прошлого года Добронравова не стало.

Пахмутова в жизни и на сцене — в галерее «Газеты.Ru».

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