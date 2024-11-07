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«Больше чем звезды»: кто пришел на церемонию OK! Awards

В Москве состоялась девятая премия ОК! «Больше чем звезды»

В Москве состоялась девятая церемония награждения премии ОК! Awards под девизом «Больше чем звезды». В этом году в рамках мероприятия вручены награды в 12 категориях, среди которых «Главный герой. Музыка», «Главный герой. Кино. Актер» и «Родители года».

Особое внимание привлекла звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер, которая впервые появилась на публике после рождения второго ребенка. Вместе с мужем Максимом Белбородовым она выбрала элегантные наряды черного цвета, а платье актрисы было украшено пайетками. На красной дорожке также появились рэпер ST (Александр Степанов) и его жена Ассоль. Ассоль поразила всех в белоснежном платье с воланами, а ST выбрал стильный черный костюм.

Среди гостей была и певица Ани Лорак, с которой журналисты не могли не поговорить о ее грядущей свадьбе с Исааком Виджраку. Ответила Лорак лаконично: «Поживем — увидим».

Одним из ярких моментов вечера стало объявление победителей в номинациях. Филипп Киркоров вручил награду в категории «Новые лица. Музыка» певице Асии, а Влад Топалов и Регина Тодоренко наградили Ассоль и ST титулом «Родители года». Приз за лучшую роль в сериале достался Никите Кологривому за его работу в «Комбинации». Награду за «Событие года» получил популярный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» — за него наградили режиссера Жору Крыжовникова, актера Сергея Бурунова, Леона Кемстача, Славу Копейкина и других звезд сериала. Завершилась церемония выступлением группы Uma2rman.

Звезды на OK! Awards — в галерее «Газеты.Ru».

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