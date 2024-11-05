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Как в США выбирают президента

В США проходит голосование на выборах 47-го президента страны

5 ноября в США проходит день выборов. Кроме 47-го президента страны, миллионы американцев выбирают всех конгрессменов в палате представителей — 435 человек, и 34 из 100 сенаторов. Кандидат от демократов Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп — фавориты гонки за пост главы государства и идут ноздря в ноздрю.

Всего в Америке насчитывается порядка 160 млн избирателей, из которых около 78 млн проголосовали досрочно. Результаты выборов и подсчет голосов могут быть известны не сразу — подсчет осложняют несколько часовых поясов (из-за них участки закроются в разное время) и большое количество проголосовавших по почте. Не обошлось без инцидентов: ФБР задержало мужчину, который угрожал устроить стрельбу в случае победы Трампа, а в Капитолий в Вашингтоне пытался пройти человек с ракетницей и горелкой. Пресс-служба ФБР сообщила, что в нескольких штатах получали сообщения об угрозах взрывов на избирательных участках. Многие из них, заявляют в бюро, рассылались с российских доменов электронной почты.

Как Америка выбирает президента — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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