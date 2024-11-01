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Самые яркие образы звезд на Хэллоуин-2024

Какие образы на Хэллоуин показали западные звезды

Накануне мир отмечал Хэллоуин — праздник, когда принято наряжаться в костюмы, отпугивать злых духов и устраивать маскарады. В последние годы многие знаменитости не упускают возможности продемонстрировать свои образы, выбирая наряды не только из фильмов ужасов, но и перевоплощаясь в известных актеров и музыкантов.

Так, Кайли Дженнер удивила поклонников, появившись в образе Джейн Фонды из культового фильма «Барбарелла» 1968 года, добавив к празднику яркий ретростиль. Никола Пельтц-Бекхэм выбрала дерзкий наряд зайца Playboy, а певица Кристина Агилера выбрала образ Дракулы, сделав акцент на загадочности с помощью необычного макияжа и стильного костюма.

Модель Эшли Грэм отметила Хэллоуин и свой день рождения в наряде невесты Битлджуса, а ее супруг Джастин Эрвин стал главным героем этого знаменитого фильма. Актриса Холли Берри также не осталась в стороне и появилась в классическом образе ведьмы, идеально передав атмосферу Хэллоуина.

Самые эффектные костюмы звезд этого года — в галерее «Газеты.Ru».

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