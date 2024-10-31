Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Более 90 погибших: как Испания борется с последствиями разрушительных наводнений

Число жертв наводнения и дождей в испанской Валенсии выросло до 95

Испанская Валенсия и соседние регионы переживают тяжелые последствия разрушительных наводнений, вызванных сильными ливнями с градом. Стихия унесла жизни как минимум 95 человек, и, несмотря на усилия спасателей, число жертв может увеличиться.

По словам главы регионального правительства Карлоса Масона, масштабы бедствия пока трудно оценить, так как многие люди еще числятся пропавшими. По последним данным, в самой Валенсии погибло 92 человека, двое — в Кастилья-Ла-Манче, еще одно тело было найдено в Андалусии, к югу от зоны основного удара.

Проблемы с наводнением также затронули Балеарские острова, где сообщается о разрушениях и пострадавших. Министр обороны Испании Маргарита Роблес направила более тысячи военных и вертолеты для помощи спасателям и эвакуации жителей.

Эти наводнения стали одними из самых смертельных в Испании за последние десятилетия, уступая лишь трагедии 1973 года, когда паводки в южных регионах унесли около 150 жизней.

Кадры с места трагедии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Россия скупает сливочное масло в «дружественных странах». Как это отразится на ценах?
Россельхознадзор сообщил о начале поставок сливочного масла из Турции в Россию
«Они нас укусили, мы их уничтожим». Кадыров заявил об ударе возмездия по зданию Генштаба ВСУ
Кадыров: при ударе по Генштабу ВСУ в Киеве ликвидированы 9 военных и 17 ранены
Отставного майора спецназа ВДВ подозревают в поборах в зоне СВО
Ученые обнаружили древний город в одном из оазисов Саудовской Аравии
В Курской области захватили опорный пункт ВСУ с натовским пулеметом
В СМИ сообщают о рекордной продолжительности полета новой ракеты КНДР
На вулкане Эбеко на Курильских островах зафиксировали пепловый выброс
Новости и материалы
Starbucks решил отказаться от платы за популярную добавку
Нейросети придумали оригинальный метод изучения языков
Врач назвала самые полезные гарниры
Россиян предупредили о подорожании блюд для новогоднего стола
Основатель TikTok стал самым богатым человеком Китая
В России будут по-новому компенсировать льготникам расходы на ЖКУ
На Украине заявили о тактическом кризисе ВСУ на многих направлениях
Верховный суд РФ вступился за покупателей шкафа с едким запахом
Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в цифровых технологиях
Суд в Москве продолжил разбирать иски Мизулиной
Пенсионерам напомнили об одном виде субсидий
В Израиле стало известно о просьбе Трампа к Нетаньяху
Президент Венесуэлы призвал увеличить число авиарейсов для российских туристов
Суд Сочи изъял активы депутата Госдумы Юрия Напсо в пользу государства
На Генассамблее ООН 187 стран потребовали отмены санкций США против Кубы
Вдова Караченцова заявила о приставаниях Збруева
Баллистическая ракета КНДР упала у Хоккайдо в Японское море
Военнопленный сообщил о ВИЧ-инфицированных в рядах ВСУ
Все новости
Семьи с одним ребенком могут освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья
«Хезболла» выпустила по Израилю почти 60 снарядов
План Зеленского вызвал обеспокоенность среди союзников по НАТО
Минтранс предложил запретить ездить на электросамокатах по тротуарам
Небензя обвинил Запад в попытке оправдать присутствие войск НАТО на Украине
Ученые нашли в Швеции загробный «флот» викингов
Клиент всегда мертв: в Москве проходит выставка похоронщиков
В Белом доме не стали комментировать хамство Байдена
«Предательство партии». В Госдуме раскрыли причину распада СССР
Володин объяснил распад СССР тем, что КПСС забыла о народе
«Как это понимать?» Зеленский обвинил Запад в утечке секретной части его «плана победы»
Зеленский: между Украиной и союзниками пропала конфиденциальность
Что изменится для российских водителей с 1 ноября
«Газета.Ru» назвала шесть изменений в жизни российских водителей с 1 ноября
«Минимальные санитарные меры»: глава СПЧ заявил об отсутствии репрессий в России
Глава СПЧ Фадеев заявил об отсутствии политических репрессий в РФ
Как перестать думать о человеке: 12 рабочих способов и советы психолога
Как избавиться от навязчивых мыслей о человеке после неудачных отношений или безответной любви
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами