Более 90 погибших: как Испания борется с последствиями разрушительных наводнений

Испанская Валенсия и соседние регионы переживают тяжелые последствия разрушительных наводнений, вызванных сильными ливнями с градом. Стихия унесла жизни как минимум 95 человек, и, несмотря на усилия спасателей, число жертв может увеличиться.

По словам главы регионального правительства Карлоса Масона, масштабы бедствия пока трудно оценить, так как многие люди еще числятся пропавшими. По последним данным, в самой Валенсии погибло 92 человека, двое — в Кастилья-Ла-Манче, еще одно тело было найдено в Андалусии, к югу от зоны основного удара.

Проблемы с наводнением также затронули Балеарские острова, где сообщается о разрушениях и пострадавших. Министр обороны Испании Маргарита Роблес направила более тысячи военных и вертолеты для помощи спасателям и эвакуации жителей.

Эти наводнения стали одними из самых смертельных в Испании за последние десятилетия, уступая лишь трагедии 1973 года, когда паводки в южных регионах унесли около 150 жизней.

Кадры с места трагедии — в фоторепортаже «Газеты.Ru».