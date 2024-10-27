К 40 годам потеряла 40 кг: как менялась Келли Осборн

Отец Келли Мишель Ли Осборн — легендарный рокер Оззи Осборн. Келли родилась 27 октября 1984 года в Лондоне и все детство провела в разъездах по миру из-за огромной популярности папы. Собственную известность Келли принесло реалити-шоу о семье Осборнов 2002 года, где она снялась подростком. Девушка отличалась вспыльчивым характером и при этом заметной внешностью, что привлекло фанатов. На волне успеха Келли сама занялась музыкой, но СМИ по-прежнему больше интересуют подробности ее личной жизни.

Особенно яркой деталью биографии Осборн стали ее внешние изменения. Келли долго искала собственный имидж, пробовала разные стили одежды и прически, пока не остановилась на фиолетовом цвете волос. Кроме того, еще в молодости у девушки начались проблемы с лишним весом, в 16 лет она весила 90 кг при росте 160 см. Осборн перепробовала жесткие диеты, употребляла наркотики, и появлялась на публике то резко похудевшей, то снова набирала вес.

«Я эмоциональный едок. Если грущу, то диета летит к черту... Люди, которые всегда голодны, несчастны», — объясняла Келли.

В 2020 году Осборн сильно изменилась после операции по уменьшению желудка и пластики лица. Она потеряла 40 кг, что окружающие восприняли очень одобрительно.

«Газеты и сайты пестрят новостями о моем похудении. После этого я получаю по семь сообщений в день с предложениями пойти на ужин. Но отказываю абсолютно всем», — отмечала Осборн.