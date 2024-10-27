Обманывал, пел, дрался, погибал на войне: что делал в кино Николай Караченцов

Актеру Николаю Караченцову 27 октября исполнилось бы 80 лет. Он родился в Москве в 1944 году в семье художника-графика Петра Караченцова и балетмейстера Янины Брунак. В 1963 году поступил в Школу-студию МХАТ, но после учебы поступил не в одноименный театр, а был распределен в Театр имени Ленинского комсомола (будущий «Ленком»), которому в то время остро не хватало актеров.

В этом театре он прослужил всю жизнь и сыграл свои звездные театральные роли. Такие, как «Тиль» в «Тиле Уленшпигеле», граф Резанов в рок-опере «Юнона и Авось», Лаэрт в «Гамлете». В 1967 году начал сниматься в кино — в его фильмографии значится около ста картин. Кроме того, озвучивал зарубежные фильмы — его голосом говорил на наших экранах Жан-Поль Бельмондо.

В театре и кино Караченцов заслужил репутацию универсального актера — он самостоятельно выполнял трюки, мог играть в разных амплуа. И, конечно, пел — еще в советское время у него вышло пять виниловых пластинок, а в 90-е и 2000-е это были уже компакт-диски (последний из них — двойной «Лучшее и неизданное» — выпустили в 2014 году).

В 2005 году в жизни актера произошла трагедия — он попал в страшную аварию, после которой Караченцова ждали кома, потеря речи, долгая реабилитация. Окончательно восстановиться он не смог, несмотря на усилия семьи — жены Людмилы Поргиной и сына Андрея. В 2017 году у актера обнаружили рак. Скончался он накануне своего 74 дня рождения, 26 октября 2018 года.

Лучшие роли Николая Караченцова – в фотогалерее «Газеты.Ru».