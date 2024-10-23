Автостопщица Киска, доминатрикс и молодая Деми Мур: лучшие роли Маргарет Куолли

Американская актриса и модель Маргарет Куолли родилась 23 октября 1994 года в штате Монтана, США. Ее мать — известная актриса и модель Энди Макдауэлл, известная по фильмам «Вид на жительство», «День сурка» и другим, а отец Пол Куолли — владелец ранчо и экс-модель.

С детства Куолли увлекалась балетом, а в 14 лет начала учиться на балерину в Американском театре балета и в Детской профессиональной школе Нью-Йорка. Два года спустя девушка решила оставить танцы, переключившись на обучение актерскому мастерству и работу моделью.

В 2011-м Куолли дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке, а через год была моделью Valentino и Chanel на Парижской неделе моды. Она также стала героиней рекламной кампании Ralph Lauren Fall / Winter 2016 и снималась для изданий Vogue, Teen Vogue, Interview, Vanity Fair, Nylon и других. В 2018 году Куолли продемонстрировала сумасшедший танцевальный драйв в рекламе парфюма Kenzo World.

В качестве актрисы Куолли начала сниматься в 2013-м, когда ее пригласили в сериал HBO «Оставленные». Позже она снялась в фильмах «Славные парни», «Исчезновение Сидни Холла», «Послушница», «Тетрадь смерти» и других. За роль актрисы и танцовщицы Энн Рейнкинг в мини-сериале «Фосси/Вердон» она получила номинации на прайм-таймовую премию «Эмми» и телевизионную премию «Выбор критиков». А за роль в сериале «Уборщица. История матери-одиночки» Куолли была номинирована на «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса мини-сериала или фильма на ТВ».

К 30-летию Маргарет Куолли «Газета.Ru» рассказывает о ее лучших киноролях.