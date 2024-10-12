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МУЗ-ТВ 28 лет: звезды в скромных нарядах, Shaman в российском флаге

Телеканал МУЗ-ТВ отметил свое 28-летие в Кремлевской дворце

12 октября телеканал МУЗ-ТВ отметил свой 28-й день рождения. В этом году канал устроил концерт в Кремлевском дворце. На мероприятии выступили Николай Басков, Shaman, A'Studio, GAYAZOV$ BROTHER$, IOWA, Ольга Серябкина, Artik&Asti и другие популярные исполнители.

Перед концертом звезды прошлись по красной дорожке. Певица Алсу выбрала строгий костюм без рукавов, сопроводив образ длинными кожаными перчатками. Екатерина Иванчикова (солистка группы IOWA) пришла в коричневом топе, шортах и с «мокрой» прической. Вероятно, звезды все еще помнят о «голой вечеринке», поэтому наряд Иванчиковой был самым откровенным.

На красной дорожке телеведущий Владимир Маркони обнимался с коллегой Анжеликой Пушновой. Он надел белый пиджак с черной рубашкой, а в качестве галстука у него была необычная брошь как будто с двумя телевизионными объективами. Пушнова нарядилась в элегантное длинное красное платье с открытой спиной. Певица Наташа Королева продемонстрировала всем свою звездность: на артистке было короткое платье с россыпью звезд. Кети Топурия тоже предпочла космический образ: на ней было серебряное платье с бретелями в виде колец.

Shaman, который недавно объявил о разводе с супругой, пришел на праздник в футболке в цветах российского флага. Он передал привет главе ЛБИ Екатерине Мизулиной.

МУЗ-ТВ начал вещание в 1996 году и до сих пор остается главным музыкальным телеканалом в России.

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