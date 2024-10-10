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От «Иди и смотри» до «Бригады»: 9 главных ролей Алексея Кравченко

Актеру Алексею Кравченко исполнилось 55 лет

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Российский актер театра и кино Алексей Кравченко родился 10 октября 1969 года в Москве. Мальчик рос без отца — тот ушел из семьи практически сразу после появления сына, будущего актера воспитывала мать Любовь Николаевна. В детстве Алексей Кравченко не помышлял об актерской карьере, отдавая предпочтение музыке: играл на гитаре, занимался в джазовой студии, а в конце четвертого класса собрал свой первый вокально-инструментальный ансамбль.

В кино Кравченко попал с легкой руки своего школьного товарища, который услышал о проведении конкурсного отбора на киностудии «Мосфильм» — режиссер Элем Климов искал подростка на главную роль в военной драме «Иди и смотри». 13-летний Алексей пошел на кастинг за компанию и в итоге роль Флера досталась именно ему. Картина получила несколько престижных наград, в том числе международных. Кравченко в список лауреатов не попал, так как в момент съемок был несовершеннолетним, но получил хороший гонорар — 3200 рублей. Эти деньги он отдал матери, а себе купил катушечный магнитофон.

В честь юбилея Кравченко «Газета.Ru» рассказывает о его лучших кинопроектах и личной жизни.

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