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«Множество жертв»: первые итоги урагана «Милтон» в США

Появились кадры затопленных улиц и торнадо во время урагана «Милтон» в США

На Флориду ночью по местному времени обрушился третий и самый мощный за год ураган под названием «Милтон». Когда он достиг суши, скорость ветра достигала почти 200 км/ч, ураган получил третью категорию сложности. Вместе с собой «Милтон» принес торнадо, которые обрывают линии электропередач, разбрасывают машины и рушат дома, пока ливни и вышедшие из берегов потоки воды подтапливают города.

Из-за ночного времени суток точно оценить масштаб ущерба пока сложно. Разрушены десятки домов, миллионы обесточены. Погибли как минимум двое человек, когда торнадо пронесся через дом престарелых. Местный шериф округа уже заявил, что ураган принес «множество жертв», но не назвал точное число пострадавших. В некоторых районах спасатели не могли отвечать на вызовы из-за слишком сильного ветра, свои поисковые группы выслала армия.

«Это погодное явление не похоже ни на что другое... Мы еще даже не видели всех последствий», — признался шериф одного из наиболее пострадавших округов.

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