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Wildlife Photographer of the Year: лучшие фотографии дикой природы

Названы победители конкурса фотографий дикой природы Wildlife Photographer

Лондонский музей естественной истории назвал победителей конкурса фотографий дикой природы Wildlife Photographer of the Year. В этом году конкурс проводился в 60-й раз. Фотографы прислали 59 228 заявок из 117 стран.

В главной номинации «Фотограф года» победил новозеландец Шейн Гросс, запечатлевший в своей работе «Рой жизни» головастиков западноамериканской жабы в озере в Ванкувере.

В номинации «Животные в их естественной среде обитания» выиграл россиянин Игорь Метельский с фотографией «Граница рыси». Он сделал снимок потягивающейся в лучах солнца рыси в Лазовском районе Приморского края. Фотографу потребовалось более шести месяцев ожидания, чтобы получить спокойное изображение животного для своего кадра.

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