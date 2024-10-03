Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Антонов, Маршал, Лещенко: кто пришел проститься с Добрыниным

В Москве простились с певцом и композитором Вячеславом Добрыниным

1 октября умер певец и композитор Вячеслав Добрынин в возрасте 78 лет. Примерно за неделю до смерти его госпитализировали с инсультом, он скончался в больнице.

Добрынина похоронили 4 октября на Троекуровском кладбище рядом с могилами модельера Валентина Юдашкина, оперного певца Владислава Верестникова, актеров Гения Юхтина и Бориса Клюева.

Многие известные люди пришли лично попрощаться с композитором, в том числе композиторы Игорь Матвиенко, Аркадий Укупник, Юрий Антонов, поэт-песенник Симон Осиашвили, певцы Александр Маршал, Лев Лещенко, актер Михаил Грушевский. Президент РФ Владимир Путин, певица Алла Пугачева и сотрудники футбольного клуба «Динамо» прислали цветы.

По словам Осиашвили, незадолго до смерти Добрынин попросил написать его слова к песне. Уже тогда композитор предполагал, что это будет его последнее произведение.

«Финиш его жизни произошел, но финал его творчества не наступил. Песни его остаются с нами и будут жить долго-долго, потому что это настоящие, хорошие, душевные песни», — отметил Осиашвили.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
В Энергодаре взорвали машину главы охраны ЗАЭС. В ГУР его назвали «военным преступником»
Директор ЗАЭС считает терактом убийство начальника охраны станции с помощью СВУ
Бортников: военные НАТО помогают готовить операции ВСУ. Военная операция, день 954-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 954-й день
Следствие просит продлить арест главному кадровику Минобороны Кузнецову
Экс-ведущая Первого канала легла в ванну с цветами в откровенном боди
В США на ферме родилась корова-мутант с двумя головами
Иран сделал предупреждение Израилю
В WhatsApp появилась новая функция
Новости и материалы
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Байдена
Израиль нанес авиаудары по зданиям вблизи университетского кампуса в Бейруте
Боррель указал на обеспокоенность мирового сообщества ответом Израиля на атаку Ирана
В МИД Афганистана выразили надежду на развитие отношений с РФ
В Ливане оценили шансы на дипломатическое решение конфликта с Израилем
Вирусолог оценила вероятность эпидемии из-за вируса Марбург
Маск согласился с позицией Орбана по проблемам миграции в Евросоюзе
В аэропорту Внуково застраховали склады на случай атак беспилотников
Блогерша Лерчек не признала вину по делу о подложных документах
Глушаков рассказал, когда завершит профессиональную карьеру
Мужчина обвинил охранника московского театра «Современник» в избиении
Румыния попросила ЕК ограничить ввоз мяса птицы и яиц с Украины
Электромобили без российских электрокомпонентов планируют лишить господдержки
В мире зафиксировали самый быстрый рост стоимости продуктов за 1,5 года
Украина впервые получила данные о счетах налоговых резидентов за рубежом
Лукашенко выразил готовность помочь Украине в восстановлении страны
СК возбудил дело против грузинского наемника из-за преступлений в Курской области
Адвокат похитителя кенгуру: он не карлик, он человек невысокого роста
Все новости
В России заявили, что ждут «любой подлости» от ВСУ в день рождения Путина
«Мне было 14 лет, разве я могла понять, о чем пою?» Что стало с Леной Катиной после «Тату»
Экс-солистке «Тату» Лене Катиной исполнилось 40 лет
«Закрепиться намертво». Что будут делать ВСУ после сдачи Угледара
Полковник Ходаренок: ВСУ могут выйти из Курской области после сдачи Угледара
Новый Geely Cityray и флагманский Tank: какие машины прибыли в Россию осенью
«Газета.Ru» перечислила все осенние новинки российского авторынка
«Работали по диаспоре»: террористов для «Крокуса» искали среди таджиков-радикалов
Бортников: исполнителей теракта в «Крокусе» вербовали из таджикской диаспоры
Мизулину спросили, почему у нее нет детей. Вопрос не понравился людям в штатском
В Челябинске проверили журналистку, которая задала Мизулиной вопрос о детях
В Московском зоопарке появились трансляции из вольеров с животными
Первый снимок порвали в клочки: как СССР снял обратную сторону Луны на «вражескую» пленку
Советская станция «Луна-3» была запущена для съемки обратной стороны Луны 65 лет назад
В Иркутске задержали лидеров диаспор. Они продавали сертификаты о знании русского языка
Главу узбекской и замглавы таджикской диаспор задержали по делу о миграции
Блогерам Чекалиным предъявили новое обвинение. Им грозит до 10 лет колонии
Чекалиным предъявили обвинение в проведении операций по подложным документам
«Свора собак с уродливой ракетой»: сестра Ким Чен Ына оценила парад в Южной Корее
Сестра Ким Чен Ына назвала бессмысленной клоунадой военный парад в Южной Корее
«Участвовал в заговоре против мира». На экс-генсека НАТО подали в суд
Против экс-генсека НАТО Столтенберга подали иск за разжигание конфликта на Украине
«По Конституции — может»: Кремль допустил избрание президентом участника СВО
Песков: участник СВО может стать следующим президентом России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами