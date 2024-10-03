Антонов, Маршал, Лещенко: кто пришел проститься с Добрыниным

1 октября умер певец и композитор Вячеслав Добрынин в возрасте 78 лет. Примерно за неделю до смерти его госпитализировали с инсультом, он скончался в больнице.

Добрынина похоронили 4 октября на Троекуровском кладбище рядом с могилами модельера Валентина Юдашкина, оперного певца Владислава Верестникова, актеров Гения Юхтина и Бориса Клюева.

Многие известные люди пришли лично попрощаться с композитором, в том числе композиторы Игорь Матвиенко, Аркадий Укупник, Юрий Антонов, поэт-песенник Симон Осиашвили, певцы Александр Маршал, Лев Лещенко, актер Михаил Грушевский. Президент РФ Владимир Путин, певица Алла Пугачева и сотрудники футбольного клуба «Динамо» прислали цветы.

По словам Осиашвили, незадолго до смерти Добрынин попросил написать его слова к песне. Уже тогда композитор предполагал, что это будет его последнее произведение.

«Финиш его жизни произошел, но финал его творчества не наступил. Песни его остаются с нами и будут жить долго-долго, потому что это настоящие, хорошие, душевные песни», — отметил Осиашвили.