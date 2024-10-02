Самый мощный удар Ирана по Израилю: кадры с места событий

Вечером 1 октября Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанес массированный удар баллистическими и гиперзвуковыми ракетами по Израилю. Воздушная тревога была объявлена на всей территории еврейского государства.

Тегеран назвал причиной атаки израильские удары по объектам ливанской группировки «Хезболла» и палестинской ХАМАС, а также гибель их лидеров.

Цели обстрела были выполнены, заявляют в Иране. В КСИР утверждают, что 90% ракет успешно поразили назначенные цели. В частности, по словам начальника генштаба ВС Ирана генерал-лейтенанта Мохаммада Багери, Тегеран нанес удары по двум базам ВВС Израиля и штаб-квартире Моссада, а также радарам ПВО и скоплениям израильских танков.

В Израиле заявили, что Иран запустил около 180 ракет, большая часть которых была перехвачена. ЦАХАЛ утверждает, что атака Ирана не нанесла ущерба боеспособности ВВС Израиля. Израильские СМИ назвали эту атаку самой масштабной за всю историю. ЦАХАЛ пообещал ответить, «когда посчитает нужным».