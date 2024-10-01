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Наземная операция Израиля в Ливане: кадры из зоны конфликта

ЦАХАЛ сообщил о начале ограниченных наземных рейдов против «Хезболлы» в Ливане

В ночь на 1 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале ограниченных наземных рейдов в южном Ливане против «Хезболлы».

Израильская армия заявила о «локализованных, целевых сухопутных рейдах» в деревнях, расположенных близко к границе, которые представляют непосредственную угрозу для израильских населенных пунктов.

Началу сухопутной операции предшествовали массированные воздушные удары по объектам «Хезболлы» на ливанской территории. По данным The New York Times, операции проводятся небольшими группами коммандос, однако в случае необходимости на территорию Ливана могут быть введены более крупные силы, которые в последние дни были сосредоточены на границе.

Что происходит в Ливане после вторжения Израиля — в галерее «Газеты.Ru».

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ЦАХАЛ объявил о начале ограниченных наземных рейдов против «Хезболлы» в Ливане
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