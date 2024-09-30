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Монике Беллуччи — 60. Вспоминаем о ее лучших ролях и личной жизни

Актрисе и модели Монике Беллуччи исполнилось 60 лет

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Актриса Моника Беллуччи родилась 30 сентября 1964 года в итальянском городе Читта-ди-Кастелло. Она была единственным ребенком в семье сотрудника транспортной компании и художницы. Окончив среднюю школу, Беллуччи поступила на факультет права Университета Перуджи. В 1987 году она начала карьеру модели — причем гонорары тратила на оплату обучения. Спустя несколько месяцев после дебюта начинающая модель украсила собой обложку французского Elle.

В 1988 году Моника приняла решение оставить учебу и переехать в Милан, чтобы полностью посвятить себя модельному бизнесу. Там она подписала контракт с престижным агентством Elite Model Management и достигла значительных успехов в моделинге. В ее портфолио — обложки журналов Amica, Grazia, Moda, Vogue, а также работа с крупнейшими мировыми брендами Dolce & Gabbana, Valentino, Prada, Victoria's Secret, Cartier, Betty Barclay, Ferretti, Hermes, Escada и другими.

Актерскую карьеру Беллуччи начала в 25 лет — в 1990 году она попробовала себя в небольшой роли в телефильме Дино Ризи «Жизнь с детьми». Через два года Фрэнсис Форд Коппола предложил Монике эпизодическую роль в «Дракуле», после чего ей посыпались предложения. Такие фильмы, как «Необратимость», «Матрица: Перезагрузка», «Малена», «Страсти Христовы», сделали Беллуччи одной из самых популярных актрис мирового кино.

Подробнее о личной жизни и лучших ролях Моники Беллуччи — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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