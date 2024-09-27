В Дагестане произошел взрыв на АЗС. Есть погибшие

В Махачкале на автозаправке в районе поворота на село Новый Хушет произошел взрыв с последующим возгоранием, сообщили в прокуратуре Дагестана. По словам очевидцев, из-за взрыва даже пошатнулись близстоящие дома. Здание заправки полностью разрушено.

По данным МЧС, в результате взрыва погибли 10 человек, в том числе двое детей. Число пострадавших составило 21. Поиски людей на месте происшествия продолжаются. Сейчас пожар локализован.

Причиной взрыва, как пишет Shot, могла стать детонация баллона с газом внутри здания на АЗС, где были расположены кассы, магазин и кафе. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Одного из владельцев АЗС допрашивают.

Службы МЧС сообщили, что пожар на месте взрыва локализован.