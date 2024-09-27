«Анти-Бритни»: Аврил Лавин — 40

Кумиру молодежи 2000-х Аврил Лавин исполняется сорок лет, из них почти 25 она находится на сцене. Девочка-бунтарка в мешковатых штанах, с пирсингом и на скейте стала своеобразным антиподом романтическим певицам-блондинкам, и какое-то время ее даже называли «анти-Бритни».

В детстве Аврил пела в церковном хоре и играла в хоккейной команде, а в подростковом возрасте начала писать свои собственные песни. В возрасте 16 лет будущая звезда подписала свой первый контракт с продюсерами и бросила школу.

«Когда мне было два года, мама сказала, что знает, что я стану певицей. Я выступала с тех пор, как была маленькой. Так что я знала, что хочу этим заниматься, уже давно. В глубине души я всегда знала, что буду петь», — признавалась она в интервью.

Альбом Let Go принес Лавин бешеную популярность и стал лидером чартов в ряде стран, включая Канаду, Австралию и Великобританию, а также в кратчайшие сроки получил статус четырежды платинового в США. С момента своего дебюта певица продала более 40 миллионов альбомов по всему миру, что сделало ее третьей самой продаваемой канадской исполнительницей всех времен после Селин Дион и Шанайи Твейн. У Лавин также восемь номинаций на премию Грэмми.

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