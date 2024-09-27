Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

«Анти-Бритни»: Аврил Лавин — 40

Певица Аврил Лавин отмечает сорокалетие

Кумиру молодежи 2000-х Аврил Лавин исполняется сорок лет, из них почти 25 она находится на сцене. Девочка-бунтарка в мешковатых штанах, с пирсингом и на скейте стала своеобразным антиподом романтическим певицам-блондинкам, и какое-то время ее даже называли «анти-Бритни».

В детстве Аврил пела в церковном хоре и играла в хоккейной команде, а в подростковом возрасте начала писать свои собственные песни. В возрасте 16 лет будущая звезда подписала свой первый контракт с продюсерами и бросила школу.

«Когда мне было два года, мама сказала, что знает, что я стану певицей. Я выступала с тех пор, как была маленькой. Так что я знала, что хочу этим заниматься, уже давно. В глубине души я всегда знала, что буду петь», — признавалась она в интервью.

Альбом Let Go принес Лавин бешеную популярность и стал лидером чартов в ряде стран, включая Канаду, Австралию и Великобританию, а также в кратчайшие сроки получил статус четырежды платинового в США. С момента своего дебюта певица продала более 40 миллионов альбомов по всему миру, что сделало ее третьей самой продаваемой канадской исполнительницей всех времен после Селин Дион и Шанайи Твейн. У Лавин также восемь номинаций на премию Грэмми.

Лучшие фото Аврил Лавин — в нашей фотогалерее.

Комментарии
Что думаешь?
Картина дня
Американская разведка рекомендует не разрешать Украине удары вглубь России. Байден пока не разрешил
NYT: разведка США предостерегла Вашингтон от разрешения Киеву бить вглубь России
ВС РФ взяли под контроль Лесовку в ДНР. Военная операция на Украине, день 947-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 947-й день
В деле о сухпайках для ВС РФ появилась сделка со следствием. Вину признала топ-менеджер комбината
Фигурантка дела о некачественных сухпайках для ВС РФ признала вину
Bloomberg узнал, что поставки оружия Киеву в 2025 году оказались под угрозой
Российские морпехи хитростью взяли позицию ВСУ в Курской области
В России обвинили в международный розыск наемников из Грузии и Франции
«Наша страна его перевоспитала»: в Госдуме простили звездного новичка ЦСКА Пьянича
Новости и материалы
Трамп обвинил Европу в недостаточной помощи Киеву
Риз Уизерспун ищет своего двойника для приквела «Блондинки в законе»
Высказывшегося против России новичка ЦСКА обвинили в переобувании
ВСУ несколько раз ударили по зданию администрации Горловки в ДНР
В Курской области уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ
Лана Дель Рей выходит замуж за охотника за аллигаторами
Российская суперзвезда НХЛ может сменить клуб
Страны глобального Юга создадут платформу для решения украинского кризиса
Сотрудницу «АвтоВАЗа» оштрафовали по делу о разглашении коммерческой тайны
Столтенберг испугался обновления ядерной доктрины России
В Бурятии мужчина выстрелил двоюродному брату в голову из-за собаки
Венгрия призвала Восток и Запад наладить диалог, чтобы уберечь мир
В России собрались вернуть проверки общепита из-за вспышек отравлений
СК сообщил об изъятии средств от насекомых из магазинов поселка в Красноярском крае
Нетаньяху сообщил о проведении переговоров о прекращении огня в Ливане
Боец СВО открыл дверь поклоннику жены и нанес удар ножом
Критическая инфраструктура получила повреждения в Херсонской области
На имя Зеленского зарегистрировали торговую марку
Все новости
В организмах отравившихся красноярских детей нашли неизвестное вещество
Президент Польши пригрозил Путину «проклятием»
В Алабаме прошла вторая в истории США казнь осужденного с помощью азота
Блогеру Максиму Кацу грозит уголовное дело за несоблюдение обязанностей иноагента
Не было и 22 лет: в Курской области убит чемпион Украины по ММА
«РВ»: в Курской области ликвидирован чемпион Украины по ММА Гаврилец
Как ухаживать за каланхоэ, чтобы растение пышно цвело
Как разводить каланхоэ в домашних условиях: правила ухода
Самые смешные животные: финалисты Comedy Wildlife Awards
Китай чуть не потерял новейшую атомную подлодку. Она затонула прямо на верфи
WSJ: новейшая китайская атомная подлодка затонула на верфи близ Уханя
«Занимайтесь своими делами»: в Ташкенте отреагировали на запрос Москвы после избиения ребенка в школе
Вице-спикер парламента Узбекистана призвал Россию заниматься своими делами
«Совершенно безответственно»: Западу очень не понравились изменения в ядерной доктрине РФ
Глава МО ФРГ Писториус: обновление ядерной доктрины РФ не повлияет на НАТО
«Вероятность смерти – более 90%». В России будут бороться со сниффингом
Госдума приняла в I чтении проект о запрете продажи детям газосодержащих товаров
Не верил в Бога и ругал СССР: чем прославился Павлов, кроме своей собаки?
Русский физиолог Иван Павлов родился 175 лет назад
«Положительная оценка теракта». За что актера Панина приговорили к шести годам колонии
Суд заочно приговорил актера Алексея Панина к шести годам лишения свободы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами