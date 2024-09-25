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Умер звезда «Левиафана» и «Солдат» Роман Мадянов

Актер Роман Мадянов скончался на 63-м году жизни

Заслуженный артист России Роман Мадянов много снимался в кино, известен по фильмам «Левиафан», «Легенда №17», «СуперБобровы», а также сериалам «Солдаты», «Штрафбат» и «Домашний арест». В «Левиафане» сыграл коррумпированного мэра города, а в «Легенде №17» тренера чебаркульской хоккейной команды «Звезды». Что касается ролей в сериалах, в «Солдатах» Мадянов появился как майор Колобков, «Штрафбате» — как майор Харченко, в «Домашнем аресте» — как губернатор.

К съемкам актер привык с детства. Родившись в семье подмосковного режиссера телевидения, рано попал на экраны, только за время школы поучаствовав в десяти фильмах. Первую серьезную роль исполнил в девять лет, снявшись как Гекльберри Финн в советском фильме «Совсем пропащий». Сам рассказывал, что хотел быть лесником, но много хулиганил, поэтому мать упросила отца забрать его к себе «на работу». С таким началом карьеры мог бы после школы сразу пойти во ВГИК, но предпочел получить «хорошее театральное образование», совмещал съемки с работой в театре.

Зачастую в кино Мадянову доставались отрицательные роли. Однажды признался, что даже сын как-то пришел к нему и попросил: «Хватит играть гадов!». По словам Мадянова, он бы очень хотел «не быть на экране бякой» и старался разглядеть хорошие черты в своих персонажах. Также ему помогал отвлечься театр.

«Наиграюсь на съемках разных тварей и возвращаюсь в театр, в комедии Островского — кайф!.. Я считаю себя все-таки больше театральным артистом», — пояснял Мадянов.

Весной стало известно, что артист болен раком легких. По неофициальной информации, он умер именно от этого заболевания. Мадянов скончался 25 сентября в своей московской квартире в возрасте 62 лет. У него остались жена и взрослый сын.

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